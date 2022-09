Potreste o meno ricordare i concept dei dispositivi pieghevoli Flex G e S che il colosso di Seul ha presentato al CES 2022, anche se continuando a leggere questo articolo vi aiuterà a rinfrescarvi la memoria. In breve, i Samsung Galaxy Flex G e S sono concetti ibridi telefono-tablet pieghevoli progettati da Samsung Display per lanciare altri fattori di forma ottenibili dalla tecnologia pieghevole che vadano ad aggiungersi ai già collaudati Galaxy Z Flip e Z Fold. Da qualche giorno Samsung ha appena registrato il nome “Flex G” in Corea del Sud.

Samsung Display ha anche registrato il nome “S Flex” a KIPRIS lo scorso anno a luglio. Il Samsung Galaxy Flex G si sta ora unendo ed entrambi i nomi sotto la stessa classificazione presso il Korea Intellectual Property Rights Information Service. L’azienda asiatica ha sperimentato dispositivi pieghevoli ancora più grandi, come nel caso del Flex Note. È possibile che quest’ultimo si unirà presto agli altri due dispositivi “Flex” di KIPRIS. Le ammiraglie Galaxy Z Fold e Z Flip di Samsung stanno andando abbastanza bene. L’era dei telefoni pieghevoli è ufficialmente alle porte e l’azienda potrebbe espandersi nel segmento dei dispositivi pieghevoli con nuovi fattori di forma. Il colosso di Seul ha affermato di non avere in programma di rilasciare altri dispositivi pieghevoli prima di assicurarsi che le linee Galaxy Z Fold e Z Flip abbiano successo e siano ben consolidate.

C’è anche da dire che Samsung Display è un’organizzazione diversa da Samsung Electronics, ed è la divisione Display che ha mostrato i concetti Flex S e Flex G e si è assicurata i marchi. In altre parole, Samsung Display è un’azienda e potrebbe voler vendere i suoi pannelli pieghevoli al maggior numero possibile di clienti. Questo significa che tali tipi di pannelli a doppia piegatura prodotti da Samsung Display potrebbero anche finire per essere utilizzati da altri produttori di dispositivi mobili. L’OEM asiatico presenterà il Flex G come dispositivo consumer che potremmo essere in grado di acquistare presto? Magari prima della fine del 2022.

