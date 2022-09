RFDS: Royal Flying Doctor Service torna in onda coi primi due episodi su Sky Serie, in prima serata, lunedì 12 settembre. La serie drammatica australiana, ambientata tra le terre più selvagge dell’Australia, è incentrata sulle vite di piloti, medici, infermieri e personale di supporto del Royal Flying Doctor Service, ovvero il servizio di elisoccorso che raggiunge i luoghi anche più proibitivi per fornire le prime cure a chiunque non possa accedere immediatamente ad un ospedale. Serie fictional ma basata su casi realmente verificatisi, è stata ideata da Imogen Banks, Mark Fennessy e Ian Meadows.

RFDS: Royal Flying Doctor Service ha debuttato nel 2021: Sky Serie aveva già trasmesso la prima stagione lo scorso novembre e ora la ripropone in attesa della seconda. La première di stagione ruota intorno al personaggio dell’ufficiale medico Eliza Harrods (interpretata da Emma Hamilton), appena trasferitasi in Australia e apparentemente non troppo convinta della scelta radicale che ha compiuto.

Ecco le trame di RFDS: Royal Flying Doctor Service per i primi due degli 8 episodi della stagione, in onda il 12 settembre dalle 21.20 sul canale 112 di Sky, disponibili anche on demand e in streaming su Now.

Il nuovo ufficiale medico, Eliza Harrods, si unisce agli RFDS ma le difficoltà incontrate durante il primo intervento suscitano nel team dei dubbi sulla sua adattabilità.

Eliza si interroga sulla scelta di essersi trasferita in Australia. Le sue incomprensioni con Pete raggiungono il culmine durante una situazione delicata.

RFDS: Royal Flying Doctor Service 2 è attesa nel 2023, ma non ha ancora una data di debutto.

