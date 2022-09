In tanti si stanno chiedendo questa mattina quando esce iOS 16, visto che oggi 12 settembre è fissato l’appuntamento con l’uscita del tanto atteso aggiornamento in versione stabile e definitiva in Italia. In attesa delle prime patch correttive, in arrivo già nei prossimi giorni (come sempre avviene in queste circostanze), occorre rispondere ai quesiti che circolano sul web da alcune ore a questa parte. Nessun dubbio sulla data, come del resto vi avevamo riportato nei giorni scorsi con un altro articolo, subito dopo l’evento organizzato per presentare al mondo i nuovi iPhone 14 di Apple.

Le ultime previsioni su quando esce iOS 16: aggiornamento in arrivo oggi anche in Italia

Allo stato attuale, cosa rispondere a chi si pone quesiti su quando esce iOS 16? Effettivamente, il nuovo aggiornamento pare essere destinato a mettere piede nel nostro Paese in una fascia oraria abbastanza delineata. A tal proposito, è sufficiente dare uno sguardo allo storico degli ultimi anni che coinvolge Apple, almeno per quanto riguarda i rilasci più importanti. Insomma, mettendo un attimo da parte gli upgrade minori e correttivi, possiamo farci un’idea di massima su quello che dovrebbe avvenire dalle nostri parti nel corso delle prossime ore.

L’aggiornamento dovrebbe presentarsi sui vari iPhone compatibili tra le 18 e le 20 italiane a detta di svariate fonti, confermando la tradizione che vede Apple sbloccare i propri server nel tardo pomeriggio, o al massimo in prima serata. Insomma, oltre a prepararsi con le solite dritte, riguardanti il backup preventivo prima di procedere con l’installazione del nuovo aggiornamento, oltre alla necessità di ritrovarsi sotto la copertura di una connessione WiFi stabile, va considerata anche la questione degli orari.

Tendenzialmente, suggerisco di aspettare le ore successive al rollout prima di procedere, per eventuali bug riscontrati da altri utenti. Nel frattempo, sappiamo quantomeno quando esce iOS 16, l’aggiornamento più atteso del 2022 per gli utenti Apple.