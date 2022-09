Ci sono delle interessanti novità sulla fotocamera del prossimo Samsung Galaxy S23 Ultra da condividere oggi 12 settembre. Il noto leaker Ice Universe, attraverso il suo profilo Weibo, ha pubblicato le specifiche dell’unità che verrà ad inizio dell’anno prossimo e gli spunti di riflessione non sono affatto pochi.

Proprio secondo quanto appena riferito, non ci sono dubbi sul fatto che il Samsung Galaxy S23 Ultra sarà dotato di un sensore della fotocamera ISOCELL da 200 MP ma ora conosciamo ufficiosamente anche la dimensione del sensore: quest’ultimo dovrebbe essere di 1/1,3 di pollice. Sempre la stessa unità, avrebbe pixel da 0,6 µm e un’apertura focale pari a F1.7.

Stilando un primo e rapido confronto con l’attuale Samsung Galaxy S22, possiamo far notare che la fotocamera principale da 108 MP dell’ammiraglia in carica ha pixel con dimensione da 0,8 µm e un’apertura focale F1.8. Ne consegue il seguente ragionamento: il nuovo sensore da 200 MP avrebbe pixel più piccoli, ma l’apertura focale sarebbe più ampia. In pratica, dunque, il comparto potrebbe funzionare meglio in condizioni di scarsa luminosità ma c’è anche da dire che i pixel più piccoli potrebbero essere responsabili di un maggiore rumore, non solo per gli scatti ma soprattutto per i video.

Quanto appena riferito, dunque, solleva qualche dubbio sulla scelta di progettazione del modulo fotocamera dei Samsung Galaxy S23. Non si intravede, almeno per il momento, una netta innovazione rispetto al modello precedente anche se siamo lontani almeno 4 mesi dal prossimo lancio. Quanto detto oggi si accompagna anche alle ultime novità sulle dimensioni e il display di tutta la serie S23. Proprio per lo specifico punto di vista, ci sarebbe un sostanziale immobilismo tra generazione 2022 e quella 2023 dei top di gamma. Speriamo di saperne in proposito sempre di più.

