Mahmood festeggia 30 anni oggi, 12 settembre 2022, e se solo si osservasse alle spalle per qualche istante troverebbe tutto ciò che di buono ha fatto negli ultimi anni per la musica italiana. Non parliamo di un comune rapper né di un cantautore indie come tanti: Alessandro Mahmoud ha ridato vigore alla scena urban, apportando contaminazioni che sono diventate la sua peculiarità stilistica, il suo capriccio espressivo.

Non serve una discografia chilometrica, per diventare un punto di riferimento della musica contemporanea: Alessandro ha all’attivo due dischi, Gioventù Bruciata (2019) e Ghettolimpo (2021) ma anche due meritatissimi successi al Festival di Sanremo. Nel 2019 ha portato a casa la vittoria con Soldi, quasi una canzone-manifesto del cantautore sardo-egiziano.

Quest’anno, 2022, ha bissato con Brividi, presentandosi al Teatro dell’Ariston con l’amico e collega Blanco. Dietro le quinte l’amata madre, Anna Frau, dalla quale è corso subito dopo la vittoria per stringerla in un abbraccio immenso, alla quale ha dedicato il brano T’Amo dell’ultimo album Ghettolimpo. Alla quale, ancora, dice di dovere tutto.

E d’amore, Mahmood, parla tantissimo anche quando tra le sfumature dei testi non lo dice. Alessandro ama Milano, ama la musica e ama la sua Sardegna, e non perde mai occasione per rendere omaggio alla terra di sua madre e alla stessa Anna, che è la sua fan numero 1.

Agli affetti personali si uniscono quelli dei colleghi: come spesso accade nella scena urban e non solo, Mahmood compare come ospite in tantissimi feat. Tra questi è bene citare Giorno Del Giudizio di Paky, contenuta nel disco Salvatore e in cui troviamo anche le barre di Luchè.

Mahmood fa parte di quegli artisti che con la propria voce e la propria penna saprebbero impreziosire anche la lista della spesa. L’estate lo ha riscoperto in tour, ma c’è già chi sente il profumo di un nuovo album con un po’ di impazienza.

[Intro: Paky]

Ah



[Strofa 1: Paky]

Quando muoio (Muoio)

Voglio che suonate Luca al funerale mio, ah (Ah)

E poi voglio (Voglio)

Quando si svolge la messa ci sia il mio nemico, ah (Ah)

Il perdono (Il perdono)

Ad essere sincero non l’ho ancora capito

Io so solo (Solo)

Che una cosa che ti è data soltanto da Dio

Però ho peccato anch’io, pregato a capo chino

Ho un volo che atterra a Capodichino

Ho un affare grosso con un altro tipo, però non posso dirlo

Non c’è tempo per uscir pulito

Mentre mi sta cercando la DIGOS

Sono a St. Moritz a fare il disco

Con Nina Morić alle Mauritius, ci faccio jujitsu

Aspetto arrivi il giorno del giudizio

[Ritornello: Mahmood]

Quando morirò, spero che ci sia poco da dire, da capire

Non me ne pentirò di aver portato mamma alle Maldive

Alla fine io avrеi voluto salutare

Chi non ho rivisto, se n’è andato, ora non c’è più

Scusa se non so più prеgare

Non ci aiuterà mai nemmeno chi sta lassù

[Post-Ritornello: Mahmood]

Yah, yah, chi sta lassù

(Yah, yah, yah-ah)

[Strofa 2: Luchè]

Yeah, ah

Una vita al limite che ha dell’incredibile, m’innamorai del crimine

Tanta forza d’animo, un po’ meno nel bicipite

Non avevo scelta, si parlava di libidine

Odiano la verità, odiano il confronto

Io ordino un morto mentre ordino d’asporto

Brillano diamanti incastonati sul mio polso

Scorre tanto sangue, ci tuffiamo nel Mar Rosso

Facciamo i seri, quanto costa essere veri?

Chi dice “Non m’importa” non è puro nei pensieri

Ho più zeri che misteri, più fratelli che gioielli

Più comandi che poteri, più sogni che desideri

È una lunga via in salita, conto più di una ferita

Per questo non mi godo la vista

Ho l’odore di una rosa appassita (Seh)

Ma per questa mia reputazione potrei dare la vita, eh

[Ritornello: Mahmood]

Quando morirò, spero che ci sia poco da dire, da capire

Non me ne pentirò di aver portato mamma alle Maldive

Alla fine io avrei voluto salutare

Chi non ho rivisto, se n’è andato, ora non c’è più

Scusa se non so più pregare

Non ci aiuterà mai nemmeno chi sta lassù

[Post-Ritornello: Mahmood]

Yah, yah, chi sta lassù

(Yah, yah, yah-ah)