Lolita Lobosco in replica su Rai1 da oggi, 12 settembre. La nuova stagione televisiva è ufficialmente al via anche se le fiction devono ancora superare lo scoglio delle elezioni politiche che stanno tenendo banco nel prime time e in seconda serata in tv. In attesa di poter vedere i nuovi episodi, però, Rai1 ha pensato bene di allietare il suo pubblico piazzando in prima serata le repliche della serie di successo con Luisa Ranieri oggi, domani sera, poi ancora domenica 18 e, infine, il 19 settembre.

Una vera e propria maratona per Lolita Lobosco e non solo in tv dove il pubblico potrà vedere le repliche ma anche sul set dove fino a qualche giorno fa si sono tenute le riprese della seconda stagione. L’appuntamento oggi è con l’episodio dal titolo Solo per i miei occhi in cui la protagonista si troverà ad indagare sull’omicidio di una donna bellissima scomparsa da giorni: che fine ha fatto Bianca Empoli?

In attesa della seconda stagione, tornano "Le indagini di #LolitaLobosco" domenica 11 e lunedì #12settembre, in prima serata su @RaiUno e @RaiPlay. pic.twitter.com/E8R4UuAWKG — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) September 7, 2022

Dopo le prime domande, prenderanno il via le indagini che porteranno a galla la verità sulla donna, un’affermata musicista che all’insaputa del marito, Vito Loconsole, ha affittato un appartamento per studiare e preparare i propri concerti da solista. Proprio in quella sua oasi felice qualcuno l’ha uccisa visto che i suoi vicini di casa la trovano cadavere, chi l’ha uccisa e cos’altro nascondeva la donna?

Così Lolita si trova a scavare nella vita di Bianca, sua coetanea, e a confrontarsi con le scelte inusuali della donna. La sua morte le appare l’amaro epilogo di una vita tanto premiata dal successo quanto segnata dalla solitudine. E la scoperta della verità sarà ancora più amara per la nostra bellissima poliziotta, cos’altro succederà in questa prima puntata di Lolita Lobosco?