Oggi 12 settembre si andrà a caccia di tutte le novità iOS 16 a seguito del rilascio dell’aggiornamento Apple intorno alle ore 19 italiane. L’update introduce un numero notevole di cambiamenti ma in questo articolo ne sono stati selezionati 5, da testare immediatamente e senza indugio, appena dopo l’installazione software.

Schermata di blocco personalizzabile

Gli utenti Apple la chiedevano da molto tempo e finalmente una delle novità iOS 16 è quella che prevede la personalizzazione della schermata di blocco. Questa si può cambiare con le foto preferite, con particolari font e modalità di visualizzazione dell’orario. Ancora, a scelta, si possono utilizzare widget a piacere. La libertà è massima e non conosce particolari limiti.

Cancellazione e modifica dei messaggi dopo invio

Anche iMessage si rinnova completamente e da questo momento in poi sarà possibile cancellare messaggi già inviati o modificarli. Naturalmente, ci sarà un tempo limite entro il quale questo tipo di operazione potrà essere effettuata, ossia 15 minuti. Basterà selezionare i contenuti e dunque procedere con il comando di eliminazione e di nuovo editing.

L’importanza dell’intelligenza artificiale

Pure grazie all’IA, le novità iOS 16 non mancano. Per le immagini ad esempio, è possibile scontornare con la massima precisione un soggetto da una foto per poi condividerlo. Tra le nuove funzioni, c’è anche quella che consente di estrapolare solo l’audio da un filmato ma le possibilità sono molte e diverse.

Nuove funzioni per Mail

Dopo la novità iOS 16 per la cancellazione e la modifica dei messaggi, non poteva mancare qualcosa di molto simile anche per i messaggi di posta. Per questo motivo, grazie al nuovo aggiornamento, è ora possibile annullare gli invii o anche posticiparli. Sono anche a disposizione dei nuovi filtri per la ricerca.

Dettatura

Chi ha difficoltà a scrivere con la tastiera, troverà molto utile un’altra novità iOS 16 relativa alla possibilità di dettare dei contenuti. L’aspetto notevole è che la funzione sarà possibile anche senza l’ausilio della connettività internet, dunque in locale e dovrebbe essere trascritta anche la corretta punteggiatura di quanto comunicato al telefono (provare per credere(.

Tutte le novità fin qui descritte saranno disponibili da oggi 12 settembre per tutti gli iPhone compatibili.



Continua a leggere su optimagazine.com