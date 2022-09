Anche quest’anno la diretta degli Emmy 2022 sarà trasmessa da Sky e andrà in onda streaming su Now, in esclusiva per l’Italia: la cerimonia della 74° edizione degli Emmy Awards, gli ambitissimi premi che celebrano il meglio della produzione televisiva statunitense, si terrà a Los Angeles la notte tra lunedì 12 e martedì 13 settembre.

La diretta degli Emmy 2022 sarà visibile su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Uno a partire dalle 00.30 (ore italiane) e sarà accompagnata dal commento negli studi di Sky dal giornalista Federico Chiarini, volto di Sky Atlantic e anche quest’anno padrone di casa della cerimonia.

A commentare la diretta degli Emmy 2022 anche il giornalista Mattia Carzaniga (Rolling Stone, Vanity Fair, Il Sole 24 Ore) e l’influencer e volto di Sky Serie Giulia Valentina. Inoltre, collegata da Los Angeles, l’inviata Alessandra Venezia intervisterà i protagonisti di questa edizione degli Oscar della tv.

La diretta degli Emmy 2022 avrà inizio mezz’ora dopo la mezzanotte, con il pre-show e l’appuntamento immancabile con il red carpet, dove le star sfileranno in favore dei fotografi: i loro look e outfit saranno commentati dallo studio da Costantino Della Gherardesca, volto di Pechino Express e Quattro Matrimoni.

La diretta degli Emmy 2022 proseguirà poi con la vera e propria cerimonia di premiazione, in onda sempre su Sky Atlantic e Sky Uno a partire dalle 2 di notte fra lunedì e martedì. Le nomination di quest’edizione sono guidate dalla rivelazione Squid Game, ma anche da Succession e Ted Lasso; da segnalare anche il record di Zendaya, attrice e produttrice che stabilisce un nuovo primato con le sue 4 nomination alla serie Euphoria, diventando a soli 25 anni la produttrice donna più giovane ad essere mai stata nominata gli Emmy, nonché la più giovane candidata come attrice protagonista per ben due volte (qui tutte le nomination agli Emmy 2022).

Continua a leggere su optimagazine.com