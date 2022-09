L’Allianz Stadium di Torino è pronto al debutto in casa della nuova stagione della UEFA Champions League. La Juventus di mister Massimiliano Allegri si accinge a scendere in campo davanti al proprio pubblico, dove mercoledì 14 settembre alle ore 21.00 affronterà i portoghesi del Benfica. Il match è valido per la seconda giornata del gruppo H del prestigioso torneo ed è già cruciale per il passaggio del turno dei bianconeri: infatti, al debutto è uscita sconfitta al ‘Parco dei Principi’ per 2-1 (doppietta di Mbappé e rete di McKennie) contro il PSG. D’altro canto, la compagine ospite, la cui panchina è stata affidata a Schmidt, nella prima giornata della fase a gironi è stata reduce da una vittoria in casa per 2-0 (reti di Silva e Grimaldo) contro il Maccabi Haifa. Appassionati e tifosi, ecco a seguire le informazioni necessarie per scoprire dove vedere la diretta TV e streaming l’attesissima partita.

Juventus-Benfica è uno dei match selezionati per essere trasmessi su Amazon in diretta TV e streaming, precisamente sulla piattaforma Prime Video con la telecronaca di Piccinini e Ambrosini oltre ad un ampio pre e post partita. L’app è disponibile online, per le smart TV, per i dispositivi mobili come Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital. Per poter assistere alla partita occorre la sottoscrizione di un abbonamento (mensile o annuale) per usufruire della visione.

La sfida non sarà trasmessa in chiaro in diretta su Canale 5. Tuttavia, coloro che non sono ancora iscritti al servizio Prime potranno provare il servizio gratis per 30 giorni iscrivendosi su “amazon.it/prime“: al termine del periodo, ci sarà il rinnovo automatico a 36 euro l’anno o 3,99 al mese. Dunque ricapitolando, il calcio d’inizio è in programma mercoledì 14 settembre alle ore 21.00. A questo punto, non ci resta che augurare buon divertimento!

Continua a leggere su optimagazine.com