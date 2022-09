Spunta il figlio illegittimo di Carlo e Camilla, pronto a portare scompiglio nel Regno. Sarebbe il primogenito di Re Carlo III, nato ancor prima di William, il primo dei due figli che Carlo ha avuto con la ex moglie Diana. In caso di rinuncia al trono da parte di Carlo o di scomparsa del Re, la corona spetterebbe al primogenito William e alla moglie Kate ma spunta un altro figlio verso la corsa al trono d’Inghilterra.

L’uomo si chiama Simon Charles Dorante-Day e ha 56 anni. Vive in Australia. Dice di essere il figlio segreto di Re Carlo III e della moglie Camilla, divenuta regina. In realtà, però, l’uomo non ha atteso la morte della presunta nonna, la Regina Elisabetta II, per dichiararsi figlio di Carlo e Camilla. Ha intentato una causa già diversi mesi fa sostenendolo.

Nel momento della scomparsa della Regina, infatti, si era già recato presso l’Alta Corte di Sidney per chiedere il riconoscimento legale come figlio legittimo dell’allora Principe Carlo – adesso Re Carlo III – e di Camilla Parker-Bowles. Non ci sono ulteriori sviluppi in merito alla causa che torna protagonista sul web oggi proprio quando si rispolvera l’interesse intorno alla linea di successione di Elisabetta II.

Non ci sono dubbi che ormai la corona spetti all’amato figlio Carlo. Ma cosa succederebbe dopo? Il posto alla guida del Paese spetterebbe a William, primogenito di Carlo e Diana. Ma la richiesta di riconoscimento del figlio Simon Charles cambia tutto. Qualora infatti tale richiesta dovesse essere accolta, sarebbe lui il primogenito di Carlo e soffierebbe la corona al fratellastro William.

Una possibilità, tuttavia, al momento assai remota.