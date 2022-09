I preordini dei nuovi iPhone 14 sono partiti solo lo scorso venerdì 16 settembre. Eppure è possibile analizzare i primi dati delle prenotazioni grazie al noto analista Kuo e secondo l’esperto qualcosa potrebbe essere andato storto nella strategia Apple.

Primi dati

Kuo è venuto a conoscenza dei primi dati di vendita dei melafonini 2022 e asserisce che le varianti iPhone 14 Pro e Pro Max avrebbero ricevuto una risposta tra il neutro e il buono rispetto ai rispettivi predecessori iPhone 13 Pro e Pro Max. In effetti, il fatto stesso che in queste ore, provando ad acquistare uno dei due esemplari, la data di spedizione supera il 16 settembre di 3 o 4 settimane, la dice lunga sul fatto che i dispositivi sono molto ricercati dal pubblico. Al contrario, le cose starebbero in maniera diversa sia per l’iPhone 14 standard che per quello Plus.

Proprio nel caso dell’iPhone 14, l’accoglienza del mercato sarebbe stata tiepida, ma le cose sarebbero ancora peggiori per l’iPhone 14 Plus. Quest’ultimo modello, tra l’altro spedito dal prossimo 7 ottobre, sarebbe il meno ricercato di tutti. L’introduzione del taglio di display da 6.7 pollici, in sostituzione della variante Mini degli ultimi 2 anni, non avrebbe per nulla convinto i potenziali acquirenti. Forse in molti avrebbero voluto puntare su un modello più compatto e anche più economico.

Forse è ancora troppo presto per dirlo, ma sempre l’analista Kuo ipotizza che, se l’andamento dovesse essere confermato, allora Apple potrebbe ben presto essere costretta a rivedere le spedizioni dei due modelli standard di questo anno. Addirittura, già nel mese di novembre, a Cupertino potrebbe essere necessario prendere qualche decisione in merito. Non cambierebbero, al contrario, i piani per gli iPhone 14 Pro e Pro Max, di certo i preferiti di tutta la serie ma anche i dispositivi più costosi.

