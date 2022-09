Vengono segnalati proprio in questi minuti alcuni problemi su rete Wind, al punto che a detta di diversi clienti non funziona nulla dalle 11 di questa mattina. Si tratta del secondo disservizio riscontrato con la compagnia telefonica in poco più di una settimana, considerando quanto riportato ad inizio mese sul nostro magazine. Impossibile, almeno per ora, portare certezze alla vostra attenzione, ma dai primi feedback sembrerebbe che buona parte delle lamentele in questi minuti arrivi direttamente da Milano e dintorni. Cercherò di saperne di più a stretto giro con qualche aggiornamento supplementare.

Dobbiamo fare i conti con problemi su rete Wind che non funziona: potenziale down a Milano al momento

In particolare, al momento della pubblicazione del nostro articolo non abbiamo ancora riscontri ufficiali dall’assistenza. Tuttavia, recandoci su Down Detector si percepisce in modo abbastanza chiaro che siano in corso problemi su rete Wind che non funziona. Resta da capire se il down a Milano per ora sia circoscritto, o se il malfunzionamento venuto a galla oggi 12 settembre coinvolga anche altre aree. Vi terremo aggiornati sotto questo punto di vista con altri riscontri a stretto giro.

Staremo a vedere se arriveranno prese di posizione dalla compagnia telefonica, in modo da capire meglio quale sia l’origine dei problemi occorsi alla rete Wind questa mattina, quanto siano diffusi e se effettivamente il malfunzionamento debba essere circoscritto o meno all’area di Milano. Nel frattempo, siete tutti invitati a commentare l’articolo di oggi, in modo da avere ulteriori testimonianze sotto questo punto di vista.

In ogni caso, pare che le segnalazioni stiano calando e che i problemi su rete Wind siano tutto sommato sotto controllo. Continueremo a monitorare la vicenda, per offrirvi ulteriori aggiornamenti in merito sotto questo punto di vista.