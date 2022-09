E’ stata una giornata orribile per il VAR. La tecnologia ha generato un pasticcio che ha scatenato il finimondo nel concitato finale di Juventus-Salernitana. . Il VAR aveva già reso incandescenti gli animi sul terreno di gioco, L’annullamento della rete di Milik ha privato la Juventus della vittoria e scatenato un putiferio.

Un epilogo da far west per una gara che la Salernitana aveva condotto fino al novantesimo, prima di subire due reti nel concitato finale. La prima ha consegnato alla Juventus il pareggio, la seconda è stata annullata dal VAR che però non aveva a disposizione le immagini per poter giudicare correttamente l’episodio (leggi di più).

A colmare la lacuna del VAR hanno provveduto i salotti televisivi post gara. Essendoci la Juventus in ballo l’interesse mediatico sulla vicenda VAR era alle stelle. In pochi minuti salta fuori un’immagine che ribalta completamente il giudizio del VAR. La partita però è finita in parità ed il VAR del salotto positivo non può più rimediare al pasticcio.

Dopo ore di polemiche sempre più roventi l’AIA è costretta a confessare che l’immagine chiara e chiave per valutare la dinamica dell’azione non era nella disponibilità del VAR. Una precisazione allucinante che getta discredito sul VAR e sull’intera classe arbitrale. Perché il VAR non aveva l’immagine che le televisioni hanno messo in onda pochi minuti dopo la fine del match. C’è qualcuno che ha deliberatamente sottratto questa immagine al VAR? Possiamo fidarci ancora di una tecnologia per nulla neutrale ma manipolabile?

Una polemica che sparge veleno e toglie certezza al VAR che per molti era diventato una sorte d’infallibile Re Salomone. E’ uno strumento umano e dunque fallibile. Ma l’immagine scomparsa resta un mistero inquietante per tutti gli appassionati. Questo episodio impone una rapida modifica del protocollo VAR per restituire fiducia ai tifosi ed a tutti gli addetti ai lavori: rendere pubbliche le comunicazioni tra arbitro e VAR room, mettere tutte le immagini a disposizione dei giudici televisivi, riconfigurare il posizionamento delle telecamere per impedire che in campo di siano delle “zone d’ombra”.

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport ed attualità, Serie TV e cinema, Musica e spettacoli, Tecnologie (leggi di più)