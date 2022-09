Occorrono alcune informazioni aggiuntive per quanto riguarda i biglietti di Roma-Atalanta, in relazione ad un turno di campionato molto delicato. Come abbiamo già osservato nei giorni scorsi con un altro articolo, infatti, quello sarà anche il weekend della sfida tra Milan e Napoli. Senza dimenticare la sfida tra Monza e Juventus. Il tutto, dopo la seconda giornata di Champions League ed Europa League, che potrebbe dire tanto sulle sorti delle compagini italiane impegnate nelle coppe europee.

Cosa sappiamo al momento a proposito dei biglietti di Roma-Atalanta in programma all’Olimpico

Nello specifico, sono giorni che si parla con insistenza dei biglietti di Roma-Atalanta. I vari siti legati alla compagine giallorossa hanno parlato a più riprese di sold out, in linea con un trend che vede la squadra di Mourinho seguita da un elevato numero di tifosi. Sia in casa, sia in trasferta. Insomma, è inutile girarci intorno, in virtù del fatto che sarà quasi impossibile nei prossimi giorni trovare tagliandi utili per accedere all’Olimpico. A maggior ragione, se pensiamo che i ragazzi di Gasperini siano al comando della classifica per ora.

Alla luce dei trend che ho provato a portare alla vostra attenzione, appare quasi impossibile che ci possa essere disponibilità di ulteriori biglietti di Roma-Atalanta, ma in queste settimane è capitato che in occasione di sfide contro compagini come Monza e Cremonese, di tanto in tanto siano apparsi sui circuiti ufficiali dei tagliandi extra. Difficile, ma non impossibile, considerando quanto avvenuto da agosto ad oggi.

Insomma, massima attenzione nel caso in cui doveste essere alla ricerca di un miracolo per acquistare i biglietti di Roma-Atalanta, alla luce di alcune scorte che a volte vengono anche a galla dopo l’annuncio del sold out per uno specifico evento. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero esserci novità ufficiali sotto questo punto di vista per i sostenitori giallorossi.