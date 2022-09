Decisamente è arrivato il momento di condividere le più belle immagini di buon primo giorno di scuola e di inizio dell’anno scolastico appunto. Tra auguri di buona fortuna a studenti più o meno giovani e qualche vignetta ironica pensata per l’occasione la scelta di certo non manca. Nel corso della settima che sta per cominciare, molti alunni torneranno in classe, seguendo un calendario già noto da tempo e riportato sulle nostre pagine (salvo le variazioni dettate dall’autonomia degli istituti).

Tra il serio e l’ironico

Il momento è importante per tanti studenti e anche famiglie. Si ritorna in classe, per un nuovo anno scolastico che si spera essere quanto più “normale” possibile dopo gli anni di pandemia da Covid-19. Vale la pena affrontarlo in maniera istituzionale con gli auguri e gli in bocca al lupo necessari o, al contrario, con un pizzico di ironia, scherzando sul suono della campanella.

Nella selezione di immagini di buon primo giorno di scuola presente in questa pagina, non mancano dunque i quadrifogli utili ad augurare la buona sorte ma anche le vignette per ridere del particolare momento. Ci sono quelle focalizzate su alunni ligi e particolarmente ordinata al primo suono della campanella ma poi fuori fase in un secondo momento. Ancora, non potevano mancare simili riferimenti per gli insegnanti, super pronti e rilassati all’inizio delle lezioni e di tutt’altro umore a giugno.

Ognuna delle immagini di buon primo giorno di scuola presente nella galleria potrà essere selezionata per la sua condivisione in app di messaggistica come WhatsApp o anche su social come Facebook. Nelle prossime ore, bacheche e conversazioni non potranno che essere inondate di questi contenuti. Studenti e insegnanti di tutta Italia, da nord a sud (isole comprese) potranno beneficiare di certo di una particolare carica di buon umore per l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, sarebbe un gran peccato rinunciarvi.

