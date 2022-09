Su quali iPhone sarà possibile effettuare il download iOS 16 nella giornata di domani 12 settembre? La stragrande maggioranza dei proprietari di melafonini sa bene che tra circa 24 ore sarà reso disponibile il nuovo aggiornamento Apple in via definitiva. Potrebbero però ancora esserci dubbi sui modelli che riceveranno l’update tanto atteso, considerando che diversi esemplari di dispositivi ancora molto diffusi saranno tagliati fuori dal nuovo passaggio software. Giusto è dunque fare chiarezza, anche per evitare eventuali delusioni dell’ultimo minuto.

Tutti gli iPhone supportati

Il download iOS 16 sarà assicurato per un numero davvero importante di modelli Apple. Partendo a ritroso, dai dispositivi meno recenti, l’aggiornamento sarà assicurato per gli iPhone SE di seconda e terza generazione, per gli iPhone 8, gli iPhone XR e iPhone X, ancora per gli iPhone XS e iPhone XS Max e naturalmente per gli iPhone 11 e gli iPhone 12. Non potevano mancare all’appello neanche i più recenti iPhone 13 del 2021. Per quanto all’apparenza superfluo, è anche utile ricordare che gli iPhone 14, in uscita commerciale da venerdì 16 settembre, avranno a bordo proprio l’aggiornamento iOS 16.

I grandi esclusi dell’aggiornamento

Come indicato, Apple ha lavorato moltissimo per garantire il supporto al download iOS 16 su un numero davvero notevole di melafonini (anche di vecchia data). Eppure, per questo ultimissimo passaggio software, è inutile negare che ci saranno parecchi delusi del mancato update. Questi ultimi sono di certo i possessori degli iPhone SE di prima generazione ma anche degli esemplari iPhone 6S e 7 (ancora abbastanza diffusi nel mondo e anche in Italia). Per gli specifici dispositivi non ci sarà l’ultimo rilascio ma ci aspetta comunque che, nel tempo, sopraggiungano firmware minori. Apple, almeno negli ultimi tempi, è solita rilasciare pacchetti per la sicurezza dei suoi melafonini più datati, quando necessario anche se senza nuove funzioni. I device appena menzionati non faranno di certo eccezione.

