Oggi su Twitter su parla solo di Liam Payne, e non per la sua musica. La foto qui sopra lo ritrae sul palco, in occasione di un concerto datato ormai 2012. 10 anni sono trascorsi da quel momento.

Il cantante, noto per aver fatto parte degli One Direction ed aver poi intrapreso la carriera solista, è molto apprezzato in tutto il mondo ma se oggi è in trending topic sui social non è merito delle sue canzoni.

Liam Payne è infatti al centro di una discussione molto calda, iniziata dal diffondersi di alcune foto intime. Sembra che Liam Payne sia apparso in un video hot, accidentalmente condiviso via Instagram da lui stesso o condiviso comunque a mezzo social con una fan, per errore – o forse no. La dinamica della diffusione del video non è ben chiara.

Quel che è chiaro è che oggi è lui a tener banco inconsapevolmente sui social media. Da questo video, infatti, sono stati immortalati momenti precisi tramite screenshot condivisi su Twitter in tutto il mondo. Si leggono messaggi e commenti in tutte le lingue e c’è anche chi azzarda un cambio di cognome ironico: da Liam Payne a Liam Pene è un attimo.

I genitali del cantante, infatti, sono stati intercettati da più di un fan sui social ma il dubbio è lecito: è proprio lui il protagonista dell’incriminato video hot o si tratta di un fotomontaggio ad hoc? C’è chi è pronto a giurare che sia proprio lui il protagonista della clip. Il motivo? La sua mano tatuata è ben riconoscibile. Un tatuaggio particolare, che solo Liam Payne sfoggia.