Si è creato un vero e proprio malinteso sui social, in queste ore, in merito al presunto annuncio su Francesco Renga morto. Il noto cantante, ex compagno di Ambra Angiolini, è vivo e vegeto. Gode di ottima salute e al momento non ci sono ragioni per mettere in discussione questo assunto. Premesso questo, a distanza di alcuni mesi dal nostro ultimo articolo focalizzato su di lui, occorre comprendere come nasca la disinformazione di oggi, visto che a perdere la vita è stato purtroppo il popolarissimo giornalista Roberto Renga. Amato soprattutto dagli appassionati di calcio.

Smentita la notizia su Francesco Renga morto dopo l’addio al giornalista Roberto in queste ore

L’annuncio su quest’ultimo è stato dato dal figlio, il cui nome è curiosamente proprio Francesco, il quale ha pubblicato il tweet postumo del suo papà preparato circa un anno fa. Con ogni probabilità, quando si è aggravata la malattia che lo ha portato via nelle ultime ore. Fatta questa premessa, possiamo dunque smentire nel modo più assoluto i post apparsi soprattutto su Facebook nella mattinata di domenica, in cui si è parlato in modo frettoloso e superficiale di Francesco Renga morto dopo l’addio al giornalista Roberto. Per il quale l’annuncio ufficiale è arrivato in realtà nella serata di sabato.

Oltre a stringerci attorno alla famiglia di Roberto Renga, dopo la grave perdita del giornalista capace di farsi apprezzare dai tifosi di tutte le squadre in Italia, è opportuno dal nostro punto di vista precisare, dunque, che Francesco Renga non sia morto. Complice il clickbait di alcuni siti, che hanno deciso di citare solo il cognome della persona passata a miglior vita, senza aggiungere una foto chiara, è evidente che questa mattina si faccia un po’ di confusione.

Dunque, Francesco Renga non è morto e rispondo con questo chiarimento alle voci fuori controllo che girano sui social oggi 11 settembre qui da noi.