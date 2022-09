In questo primo weekend post lancio iPhone 14, è impossibile negare come il prezzo iPhone 13 e iPhone 13 MIni stia subendo l’influenza del lancio del successore. In effetti, gli ormai ex top di gamma Apple sono offerti con sconti più incisivi che mai, tanto da ingolosire non pochi potenziali clienti. Il discorso vale soprattutto per i modelli standard e per quello Mini del 2021, più che valide soluzioni ad un anno dalla loro uscita.

Per quanto riguarda l’iPhone 13 Mini, c’è da segnalare un’offerta su tutte sullo store Amazon, in questa seconda domenica del mese settembrino. Considerando che un modello Mini più compatto con schermo da 5.4 pollici non è stato contemplato nella nuova serie iPhone 14, potrebbe essere decisamente il momento adatto per puntare ad un nuovo dispositivo per chi ha a cuore dimensioni più contenute ma hardware da ammiraglia. In particolar modo, in effetti, la variante da 256 GB di memoria interna è proposta a 875 euro, con uno sconto di circa il 10% rispetto al valore di listino del dispositivo. Le speciali condizioni economiche sono riservate per la variante rosa del dispositivo e non in altre nuance. La spedizione del pacco sarà immediata.

In queste ore, è ancora più conveniente la promozione dedicata all’iPhone 13 standard. Il predecessore del nuovissimo iPhone 14, nella variante da ben 512 GB, è arrivato a costare meno di 800 euro. Per averlo basterà spendere infatti 799 euro, a patto che ci si accontenti di scegliere sempre un unico colore, ancora una volta la bella nuance rosa pallido. Per approfittare della speciale promozione, bisognerà solo tener conto della consegna ritardata e non immediata, visto che la relativa spedizione partirà il giorno 15 settembre.

Il prezzo degli iPhone 14 è destinato a subire ulteriori flessioni nelle prossime settimane dopo il lancio del successore iPhone 14. Potrebbe davvero essere questo il momento adatto per acquistare il proprio nuovo smartphone Apple risparmiando non poco.

