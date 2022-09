Attraverso WhatsApp si ha modo di comunicare con i propri contatti in diverso modo, tra chiamate, videochiamate, invio di audio, di immagini e così via. Per quanto riguarda l’invio delle immagini c’è da un po’ di tempo la possibilità di inviarle anche garantendo una visualizzazione per un’unica volta. Un po’ come accade da tempo su Instagram. Questa novità permette di non far salvare l’immagine inviata dall’utente che la riceve, anche se come sempre esiste lo screenshot che rende vana tale funzione. Almeno fino al prossimo aggiornamento.

Come scongiurare screenshot indesiderati su WhatsApp attraverso un aggiornamento in arrivo

Si va oltre le semplici dritte, oggi, a differenza di quanto riportato alcuni giorni fa. L’idea di WhatsApp era quella di garantire maggiore privacy con questa funzione di visualizzazione dell’immagine un’unica volta, infatti quando viene aperto il file poi non si ha modo di poterlo rivedere. Se però durante quel frangente si attua uno screenshot, la foto risulta poi essere salvata sul dispositivo. WhatsApp sta lavorando proprio per evitare che ciò possa avvenire, permettendo agli utenti di inviare anche immagini più personali senza preoccuparsi che possano essere salvate sul dispositivo del destinatario.

La notizia giunge come sempre dai ben informati di WaBetaInfo che, dalle ultime indiscrezioni presenti sul canale beta dell’app di messaggistica più famosa al mondo, hanno individuato l’arrivo di un blocco anti screenshot. Sul sito di WaBetaInfo è infatti apparsa un’immagine in cui viene mostrata una schermata con delle opzione aggiuntive all’invio della foto con una sola visualizzazione. Nel dettaglio viene specificato che dopo aver cliccato sulla foto, e chiaramente averla guardata, questa scomparirà definitivamente. La cosa che conta di più è che oltre a non poterla condividere, salvare e copiare, non si potrà nemmeno catturarla attraverso uno screenshot.

Per ora non è chiaro come sarà attuata tale funzione, ma ci sarà ed arriverà su tutti i dispositivi che utilizzano WhatsApp. Una notizia che renderà contenti molti utenti che vogliono mantenere la propria privacy intatta, evitando insomma che file delicati possano finire nelle mani di altre persone.

