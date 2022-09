Occorrono dei chiarimenti, in queste ore, per tutti coloro pronti a ribadire la solita frase “la Carta del docente non funziona“. Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi tramite altri articoli, si tratta di una situazione assolutamente normale, fermo restando che la comunicazione della piattaforma potrebbe essere più chiara per coloro che hanno meno dimestichezza con queste situazioni. Se non altro, per dare l’idea che il disservizio riscontrato non sia un vero e proprio malfunzionamento, ma un qualcosa di standardizzato per l’intero sistema in questo periodo dell’anno.

Precisazioni sulla Carta del docente che non funziona fino al 15 settembre: focus sulle date

Premesso che la Carta del docente non funziona fino a metà settembre, e ormai tutti dovrebbero essere a conoscenza del modus operandi della suddetta piattaforma, qualcosa va aggiunto al fatto che tutto tornerà disponibile il prossimo 15 settembre. In particolare, noto che sui social in tanti forniscono questa data specifica dando per scontato che giovedì prossimo sia possibile accedere al proprio account, con tanto di credito aggiornato. A chi dà per scontato questo dettaglio, occorre far presente che non sarà necessariamente quello il giorno scelto per la svolta.

Effettuando una ricerca, infatti, ho scoperto che l’anno scorso la Carta del docente sia tornata disponibile il 16 settembre, mentre due anni fa il tanto invocato sblocco pare sia avvenuto il giorno 14. Non posso escludere nemmeno che si possa arrivare all’inizio della settimana successiva, vale a dire il 19, anche perché l’assistenza continua a dire che il servizio tornerà operativo entro e non oltre il 20 settembre. Precauzione, con ogni probabilità, per evitare un eccesso di domande in quei giorni, ma vale la pena tenere tutto a mente.

Staremo a vedere quanto durerà lo status della Carta del docente che non funziona, alla luce delle informazioni emerse in questi giorni.