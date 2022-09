Quanto costa il nuovissimo iPhone 14 su Amazon? I preordini dei nuovi modelli di melafonini 2022 sono partiti nella giornata di ieri 9 settembre. Sul noto store, la prenotazione della propria unità è possibile da qualche ora e l’aspetto più interessante è quello relativo al prezzo minimo garantito per ogni nuovo esemplare Apple.

Costo di listino e prezzo minimo garantito

In queste ore, proprio con il via ai preordini appena iniziato, era impossibile che il prezzo degli iPhone 14 non fosse quello di listino per ognuna delle 4 varianti della generazione corrente. In particolar modo, per la variante standard, la spesa da mettere in conto sarà di 1.029€ per l’unità da 128 GB e di 1.159€ e 1.419€, rispettivamente, per gli esemplari da 256 e 512 GB. Per quanto riguarda l’iPhone 14 Plus, l’esborso sarà di 1139€ per la variante da 128 GB, 1309€ per l’unità da 256 GB e 1569€ per quella da 512 GB.

Di seguito, al contrario, viene indicato il costo degli esemplari Pro. Quello da 128 GB è venduto a 1.339€, da 256 GB a 1.469€, quello da 512 GB a 1.729€ e da 1 TB a 1.989€. Per finire, per il Pro Max da 128GB si spenderà 1.489€, per quello da 256 GB 1.619€, per l’unità da 512 GB 1.879€ e infine da 1 TB 2.139€.

Rispetto a tutto il listino già indicato, il prezzo minimo garantito per iPhone 14 su Amazon prevede quanto segue: visto che quasi tutti i melafonini saranno consegnati dal 16 settembre (tranne l’iPhone 14 Plus dal 7 ottobre), se entro le date di uscita dovessero subire anche una lieve flessione di prezzo, saranno venduti ai cliente finale con lo specifico ribasso. Potrebbe trattarsi solo di una cifra di qualche euro ma potrebbe sempre far piacere godere di un piccolo risparmio.

