Da svariati giorni, ormai, l’ultimo accesso Instagram non funziona, ovvero gli utenti non possono accedere a questa specifica e importante informazione della loro app social preferita. Avevamo già parlato nell’anomalia nel pieno della settimana e, purtroppo, c’è da costatare che le difficoltà continuano ad esserci.

Il perché l’ultimo accesso Instagram non funziona ancora non è stato dichiarato ufficialmente ma appare evidente quanto segue: qualche ultimo aggiornamento dell’applicazione social deve aver mandato in tilt la funzione, almeno per un numero notevole di utenti. Mentre molte altre funzioni dello strumento non danno segni di bug e di errori, è per questo unico aspetto che le cose non vanno come dovrebbero andare. Come naturale conseguenza, un rimedio effettivo al problema potrebbe pervenire solo in questo modo, ossia con un nuovo update (sia per iOS che per Android) che ponga fine alla situazione.

Va però chiarito quanto segue: anche se l’ultimo accesso Instagram non funziona in questo momento per l’app del social, lo stesso discorso non vale per la sua corrispondente versione web. Collegandosi dal browser ad Instagram appunto, sarà molto facile visualizzare l’informazione, senza alcuna anomalia e come al solito. Capiamo che l’accesso alla piattaforma proprio da una pagina web possa essere particolarmente inusuale, almeno per tanti clienti, ma almeno sapere che le difficoltà possono essere superate in qualche modo fa comunque piacere.

Non è la prima volta che l’ultimo accesso Instagram non funziona. La stessa anomalia si è presentata anche in passato e dunque è stata poi risolta in un certo lasso di tempo. Peccato che, come pure già indicato, non siano stati dati dei riscontri in merito e dunque non si possano conoscere neanche i tempi esatti per una soluzione ai problemi. Potrebbero volerci ancora svariati giorni prima che le cose cambino in meglio.

Continua a leggere su optimagazine.com