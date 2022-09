Il concerto di Eugenio Bennato a Pompei, fratello di Edoardo, si era concluso da poco quando qualcosa ha attirato l’attenzione di due musicisti della band. Ciò che è successo dopo ha rischiato di degenerare con il più tragico degli epiloghi.

Come riporta Il Mattino, poco dopo l’1:30 dalla piazza Schettini di Pompei arrivavano delle urla. Una coppia stava litigando animatamente e due musicisti della band di Eugenio Bennato, quindi, si sono avvicinati per tentare di calmarli. In un primo momento i due strumentisti sembravano riusciti nel loro intento: la coppia, due giovanissimi, sembrava essersi placata negli animi.

La ragazza si è quindi allontanata, e così hanno fatto i due musicisti di Bennato che hanno ripreso la loro passeggiata. Improvvisamente, però, è arrivato il delirio.

Un’auto è arrivata a folle velocità e ha puntato dritto contro i due musicisti, che hanno fatto in tempo a schivare il mezzo. Tuttavia, nel tentativo di mettersi in salvo i due pacieri hanno riportato diverse escoriazioni e per questo sono stati soccorsi dal 118.

L’auto che ha tentato di investirli era guidata dal 20enne che poco prima litigava con la ragazza in piazza Schettini. Dopo il tentato investimento sul luogo sono arrivati i carabinieri, che non hanno identificato la giovane – in quanto si era già allontanata – ma il ragazzo sarà denunciato.

Per il momento Eugenio Bennato non ha commentato la vicenda, né si hanno aggiornamenti sulle indagini degli inquirenti. Non è dato sapere quale fosse il motivo della lite, né si hanno notizie sui nomi dei musicisti feriti di cui non sono stati rivelati i nomi.

Per fortuna, gli attimi di paura per i musicisti di Bennato a Pompei non hanno avuto un finale tragico: secondo le testate nazionali avrebbero fatto in tempo a mettersi al riparo e le ferite riscontrate sono state causate dalla caduta.

Continua a leggere su optimagazine.com