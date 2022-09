Siete alla ricerca dei giochi su Amazon per PS5? Per alcuni c’è già la possibilità di provvedere all’acquisto, mentre per altri si può solo optare per il preorder, in modo tale da riceverli immediatamente nel giorno del lancio sul mercato. Scopriamo insieme quali sono.

Warner Bros Hogwarts Legacy Deluxe Edition

Se siete degli amanti di Harry Potter non avete davvero scuse per acquistare questo titolo, ma anche se molto più semplicemente vi piacciono i giochi di ruolo e azione open world, allora non potete esimervi dal provare questo capolavoro. Coinvolgimento ai massimi livelli, grazie a una grafica spettacolare, con tante funzionalità, strumenti e armi innovativi: ambientazioni uniche e inedite si incontreranno lungo il percorso di gioco. Data di uscita? Il 7 febbraio del prossimo anno, ma intanto potete bloccare con un ottimo preorder.

Gioco Completo

FIFA 23 Standard Edition PS5

Il gioco di simulazione calcistica per eccellenza: in copertina c’è la nuova stella del calcio mondiale, ovvero il giocatore del Psg Mbappé. Come si può facilmente intuire, la nuova edizione porterà in dote azione e realismo ancora più elevato ai massimi livelli, soprattutto per merito dei progressi compiuti dalla tecnologia HyperMotion2. Data di uscita? Ormai manca davvero pochissimo, dato che questo titolo verrà lanciato sul mercato il prossimo 30 settembre ed è già disponibile in preorder su Amazon.

God of War Ragnarok PS5

Uno spettacolo su tutti i fronti, con gli appassionati della saga di God of War che potranno mettere le mani su un nuovo capitolo, ovvero Ragnarok. La data di uscita prevista è il 9 novembre di quest’anno e Sony ci punta tantissimo per il periodo natalizio. Nel giorno in cui verrà proposta la Standard Edition, verranno lanciate anche le edizioni a tiratura limitata, ovvero Collector’s Ediiton e Jotnar Edition.

Gran Turismo 7 Standard Edition

La grande novità di questa nuova edizione è rappresentata dal mitico ritorno della modalità GT Simulation, che permette agli utenti di affrontare, lungo il percorso di gioco, una serie di sfide e di campagne utili per sbloccare sempre nuove auto e non solo. La modalità Sport, invece, è l’ideale per chi è affascinato dalla competizione diretta.

Assassin’s Creed Valhalla PS5

Siete impazienti di scrivere la vostra personalissima storia vichinga? Allora è impensabile non mettere subito le mani su Assassin’s Creed Valhalla, un titolo tipico del mondo RPG, che consente di dare sfogo a tutta la propria creatività e genialità non solo per l’evoluzione del proprio personaggio, ma anche dell’ambiente tutto intorno. Non manca la possibilità di puntare su stili di combattimento molto diversi tra loro, in un mondo che saprà sorprendervi se non presterete la giusta attenzione ai dettagli. Scegliete bene tra i migliori giochi su Amazon per PS5.

