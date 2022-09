The Flash 8 continua la sua maratona su Italia1 e andrà avanti fino al prossimo 1 ottobre quando ci saluterà con gli ultimi episodi in attesa del gran finale (di scena negli Usa nei prossimi mesi). Le cose per Barry e i suoi non si mettono bene e mentre la linea temporale subisce nuovi sbalzi, l’impulsività di Bart rischia di peggiorare le cose causando la morte di persone innocenti.

Ad andare in onda oggi, 10 settembre, nel pomeriggio di Italia1 saranno gli episodi 6, 7, 8 e 9 di The Flash 8 dal titolo, rispettivamente, Disturbo impulsivo eccessivo, Lockdown, La prossima volta il fuoco e Fantasmi in cui, dopo la cerimonia di rinnovo delle promesse di matrimonio dei propri genitori, Bart e Nora scoprono che qualcosa è cambiato nella loro linea temporale e così, per riparare al danno, dovranno tornare al 2013 per impedire la morte di nonno Joe.

L’impulsività di Bart però porta nuovi danni alla linea temporale, finendo per anticipare involontariamente la formazione della banda della Scala Reale e il loro primo colpo al casinò che porterà alla morte di decine di persone.

Intanto, Goldface irrompe nella centrale di polizia di Central City prendendo tutti gli agenti in ostaggio. Kramer e Barry collaboreranno per impedire che Goldface si impossessi di proiettili anti-metaumani mentre Caitlin dovrà fare i conti con il fatto che Frost e Chillblaine siano ormai una coppia fissa. Il corpo carbonizzato di un barista porta la polizia sulle tracce di un metaumano che è in grado di controllare il fuoco. I precedenti dell’uomo e un carattere iracondo aggravano la sua posizione ma d’istinto Barry crede nella sua innocenza.

Infine, nell’ultimo episodio di oggi di The Flash 8, Barry e il Team Flash continuano a investigare su uno sfuggente serial killer di metaumani che usa un fuoco alimentato da fusione fredda per uccidere le sue vittime.