Mancano poco più di due giorni alla distribuzione del nuovo aggiornamento iOS 16 e, come avviene ogni anno sul nostro magazine, vogliamo portare alla vostra attenzione alcune dritte utili per prepararsi all’uscita. Insomma, andando oltre alcune novità che abbiamo preso in esame in questi giorni, in vista del tanto atteso appuntamento di lunedì, bisogna capire quali siano le mosse giuste per farsi trovare pronti. In questo modo, infatti, eviteremo brutte sorprese che spesso e volentieri vengono registrate soprattutto da coloro che hanno meno dimestichezza con situazioni del genere.

Consigli utili per prepararsi all’uscita dell’aggiornamento iOS 16 da installare sul proprio iPhone

Allo stato attuale, quali sono le informazioni da mettere da parte su come prepararsi all’uscita dell’aggiornamento iOS 16 con il proprio iPhone? Fondamentalmente, le stesse di sempre, visto che a prescindere dal tipo di pacchetto software che ci apprestiamo ad installare, è fondamentale non tralasciare alcune operazioni che scongiurano potenziali disagi post installazione. In primo luogo, è molto importante procedere con l’aggiornamento di tutte le app che abbiamo installato in questi anni, visto che alcune, con release vecchie, potrebbero presentare problemi di incompatibilità con iOS 16.

Altre operazioni sono indubbiamente più banali, ma è opportuno agganciarsi ad una rete WiFi stabile e con buon segnale prima di avviare l’installazione dell’aggiornamento iOS 16, oltre ovviamente a caricare il device oltre l’80%. Ancora, è indispensabile procedere con un backup, in caso di dispersione di dati durante il download, fino a liberare spazio nella memoria interna per assicurare al proprio iPhone tutto quello di cui ha bisogno per chiudere in modo corretto il download.

Insomma, nulla di trascendentale, ma alcune linee guida molto importanti per scongiurare il pericolo di incappare in problemi dopo il download dell’aggiornamento iOS 16. Siete pronti all’appuntamento della prossima settimana in Italia?