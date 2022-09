Angelique Cabral in Big Sky 3 in un ruolo cruciale che potrà cambiare la ‘fisionomia’ della serie nella prossima stagione. Chi ha visto gli ultimi episodi sa bene che l’amato sceriffo Beau Arlen, interpretato da Jensen Ackles, ha rivelato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata parlando della donna che ha sposato e di come lei sia ancora impressa nella sua mente, ebbene, Angelique Cabral in Big Sky 3 presterà il volto a Carla, l’ex moglie.

Beau Arlen ha parlato della sua ex moglie nel finale della seconda stagione, quando ha detto che ha sposato “una tizia che possiede un ranch appena a sud della città” e che l’aveva seguita, così come sua figlia, con Helena. Alla fine ha ammesso a Cassie di essere ancora innamorato di lei, cosa succederà quindi quando l’ex moglie comparirà alla sua porta e cosa la spingerà a farlo?

Proprio la risposta a questa domanda potrebbe essere al centro della trama dei nuovi episodi della serie che regala ad ogni stagione un nuovo mistero/caso da risolvere, questa volta riguarderà da vicino proprio Arlen? La risposta arriverà a partire dal 21 settembre, data di inizio di messa in onda della nuova stagione su ABC negli Usa.

Ad alzare il velo su quello che potrebbe succedere però ci ha pensato TvLine rivelando che il nuovo membro del cast precedentemente annunciato, Henry Ian Cusick presterà il volto ad un imprenditor, Avery, che prenoterà un posto per lui e la figliastra ad un’escursione guidata dalla carismatica Sunny Barnes, interpretata dalla nuova aggiunta al cast Reba McEntire. A quanto pare le cose non vanno come previsto e Cassie e Jenny si ritroveranno ad indagare su quanto è accaduto, questo coinvolgerà anche l’ex moglie di Arlen? Sembra proprio di sì.