Non è possibile negare che le emoji WhatsApp con il cuore pulsante sono tra le più utilizzate nell’applicazione di messaggistica. A partire da quella con il cuore rosso appunto, per arrivare anche ad altre nuance, nelle chat si fa un gran ricorso proprio a questa soluzione, soprattutto da quando l’emoticon pulsa con un’animazione. La novità di queste ore è che gli sviluppatori hanno lavorato ad un emoji animata appunto anche in una nuova colorazione, coprendo tutta la gamma di colori possibili.

Il cuore arancione

A più di qualcuno sarà capitato di provare a condividere in una chat un cuore arancione e restare del tutto deluso dalla mancanza dell’animazione pulsante. Ebbene, la specifica mancanza comincia ad essere superata nell’ultima beta 2.22.20.6. disponibile per i tester Android sul Play Store. Scaricandola e poi installandola, ecco che non sarà più visibile il cuore piccolo e statico al quale ci siamo abituati fino a questo momento. Semmai, proprio l’effetto animato sarà lo stesso presente per gli altri cuori, a partire dal rosso ma anche quello nero, blu, verde, giallo e di tutte le altre nuance disponibili.

Novità pronta per tutti

La piccola ma simpatica novità per gli emoi WhatsApp con cuore pulsante è in test nella beta sopra indicata. Chiunque non partecipi al programma beta, per il momento, non potrà beneficiare del passo in avanti ma i lavori continuano per l’implementazione della funzione definitiva per tutti. I tempi del rilascio della specifica implementazione dovrebbero essere a questo punto brevi, considerando che non si scorgono all’orizzonte particolari bug ed errori per feature che possano tardarne l’arrivo. In qualsiasi momento, sarà possibile verificare o meno l’arrivo dell’emoticon del cuore giallo pulsante, semplicemente inserendolo in qualsiasi chat e verificando la presenza o meno dell’animazione. Quanto visto ora per Android, dovrebbe valere presto anche per gli iPhone.

Continua a leggere su optimagazine.com