Ultimo ai Tim Music Awards, tra i protagonisti dell’edizione 2022 condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e attesa all’Arena di Verona il 9 e il 10 settembre, in diretta su Rai1. Il cantautore romano si esibirà nella prima delle due serate, ossia quella di venerdì 9 settembre. Scopri tutti gli ospiti dei Tim Music Awards.

Ultimo ai Tim Music Awards 2022 ha un palco riservato dal quale rompe il ghiaccio sulle note di Giusy, al pianoforte. Poi calca il palco principale solcando la platea con Vieni Nel Mio Cuore.

La manifestazione musicale premia la musica italiana e gli artisti che l’hanno segnata in modo indelebile nell’ultimo anno. Ultimo è sicuramente tra questi e sul palco dell’anfiteatro scaligero ha un bel bottino di premi da ricevere. A lui spetteranno due premi per i traguardi e le vendite del tour negli stadi che si è svolto nel 2022 e un premio legato alle vendite del nuovo disco di inediti, Solo.

Nello specifico, Ultimo ritira il Premio TIM MUSIC AWARDS per il tour ULTIMO STADI 2022 – certificato DIAMANTE da SIAE per gli oltre 600.000 spettatori del tour ULTIMO STADI 2022 ma anche il Premio Assomusica per il successo del tour ULTIMO STADI 2022 e un terzo premio relativo ai concerti gli viene consegnato per essere stato il più giovane artista ad esibirsi negli stadi.

In aggiunta a questi, il Premio TIM MUSIC AWARDS per l’album Solo – certificato MULTIPLATINO da Fimi/GFK.

E non è finita qui perché Ultimo tornerà in concerto negli stadi d’Italia l’anno prossimo. Già noti i primi quattro appuntamenti in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 7 e l’8 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano il 17 e il 18 luglio. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.

Le date di Ultimo negli stadi nel 2023

7 LUGLIO – STADIO OLIMPICO – ROMA

8 LUGLIO – STADIO OLIMPICO – ROMA

17 LUGLIO – SAN SIRO – MILANO

18 LUGLIO – SAN SIRO – MILANO

I prezzi dei biglietti per Ultimo all’Olimpico

I prezzi dei biglietti per Ultimo a San Siro

