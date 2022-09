Ci siamo: all’Arena di Verona e in diretta su Rai1 lo spettacolo dedicato ai premi della musica. Tantissimi gli ospiti dei Tim Music Awards 2022, il 9 e il 10 settembre all’anfiteatro scaligero e sul primo canale Rai con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Per la coppia di conduttori è l’undicesimo anno consecutivo al timone delle due serate speciali. A loro il compito di conferire agli artisti il premio per i risultati ottenuti con i loro album, singoli, concerti, oltre ai premi speciali FIMI, SIAE, EARONE, ASSOMUSICA, ARENA DI VERONA e TIM.

Verranno premiati gli album che hanno raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 e i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo.

Nell’edizione di quest’anno dei TIM Music Awards, ritornano anche le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 300mila (Platino) e 500mila (Diamante) svolti tra settembre 2021 e settembre 2022.

Già noto che Ultimo ritirerà tre premi: Premio TIM MUSIC AWARDS per il tour ULTIMO STADI 2022 – certificato DIAMANTE da SIAE per gli oltre 600.000 spettatori del tour ULTIMO STADI 2022; Premio Assomusica per il successo del tour ULTIMO STADI 2022; Premio TIM MUSIC AWARDS per l’album “SOLO” – certificato MULTIPLATINO da Fimi/GFK.

Dopo le due serate in diretta, domenica 11 settembre dalle ore 17:20, sempre su Rai1, andrà in onda lo Speciale TIM Music Awards – Dalla radio al palco, che vedrà alla conduzione Nek insieme a Carolina Di Domenico.

Tra gli ospiti: AKA 7EVEN, ALEX, ANA MENA, EMIS KILLA, FEDERICO ROSSI, FRANCO126, GIUSY FERRERI, MALIKA AYANE, MARCO MASINI, MYSS KETA, SISSI, DONATELLA RETTORE e TANCREDI.

Gli ospiti dei Tim Music Awards

ANTONELLO VENDITTI e FRANCESCO DE GREGORI – ALESSANDRA AMOROSO -– ARIETE – BIAGIO ANTONACCI – BLANCO – BRESH – BRUNORI SAS – CAPO PLAZA – CHIELLO – COEZ – COLAPESCE e DIMARTINO – DARGEN D’AMICO -ELETTRA LAMBORGHINI – ELISA – ELODIE – FABRI FIBRA – FABRIZIO MORO – FEDEZ – FRANCESCA MICHIELIN – FRANCESCO GABBANI – FRANCO126 – GIANNI MORANDI – GIGI D’ALESSIO – GUE PEQUENO – IRAMA – KETAMA – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – LAZZA – LELE BLADE – LUCHÈ – LUIGI STRANGIS – MAHMOOD – MARA SATTEI – MARCO MENGONI – MARRACASH – MAURIZIO CARUCCI – MAX PEZZALI – MIKA – MODÀ – NEK – NORTH OF LORETO – NOYZ NARCOS – PAKY – PINGUINI TATTICI NUCLEARI – RAF – RHOVE – RICCARDO COCCIANTE – RKOMI – ROCCO HUNT -SALMO – SANGIOVANNI – SHABLO – SICK LUKE – TANANAI

AMADEUS – MARA VENIER – GIORGIO PANARIELLO – ANTONELLA CLERICI – ALESSANDRO CATTELAN – MILLY CARLUCCI– VINCENZO SALEMME- ANDREA DELOGU -STEFANO DE MARTINO – CRISTIANO MALGIOGLIO

Continua a leggere su optimagazine.com