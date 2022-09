L’avventura di Michael Weatherly in NCIS si è conclusa al termine della stagione 13, con un finale agrodolce per il personaggio, ma ora che l’attore libero da impegni professionali dopo la conclusione della serie Bull, in molti sperano di rivederlo nei panni di Tony DiNozzo a Washington. Soprattutto i fan storici, che non hanno mai smesso di sperare in un’apparizione dei veterani dello show, anche solo come guest star. In effetti è già accaduto con Cote de Pablo nei panni di Ziva David, dunque nulla esclude, sulla carta, che possa palesarsi anche l’ex agente DiNozzo.

Un ritorno di Michael Weatherly in NCIS 20 al momento resta solo ipotetico, anche se la conclusione di Bull dopo 6 stagioni renderebbe tecnicamente possibile per l’attore dedicarsi ad altri progetti. A stroncare le aspettative di rivederlo in NCIS, per ora, è lo stesso showrunner Steven D. Binder, che ha risposto così a diretta domanda di TvLine su un possibile ritorno in scena di Weatherly:

Non sarebbe fantastico? Quando [Michael] ha lasciato l’NCIS , mi ha detto: ‘Non farò mai più la televisione generalista’. Aveva appena avuto dei bambini e le ore di lavoro sono così lunghe… ma poi questa cosa di Bull gli è arrivata addosso, e di nuovo ha lavorato come un diavolo. Quindi sospetto, mettendo da parte Tony DiNozzo per un minuto, che Michael Weatherly sia in vacanza. Lo conosco da un po’ e penso che abbia bisogno di rilassarsi e andare in un posto tropicale. Non gli ho parlato di questo, ma ne abbiamo parlato nel corso degli anni, e questa è la mia ipotesi.

Niente da fare dunque per Michael Weatherly in NCIS 20? Binder sembra pessimista all’idea di riportarlo sul set della storica serie, ora giunta al ventennale. E d’altronde l’attore non ha goduto di buona fama negli ultimi anni, travolto dalle accuse di molestie sul set di Bull.

Se per il momento non sembra esserci spazio per Michael Weatherly in NCIS 20, un altro personaggio storico sarà tirato nuovamente in ballo nella stagione in partenza su CBS: si tratta di Abby Sciuto, interpretata fino alla stagione 15 da Pauley Perrette.

