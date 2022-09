Il Diego Armando Maradona ancora esultava per la storica vittoria contro il Liverpool ma Luciano Spalletti al fischio finale aveva già spostato tutta la sua attenzione sulla prossima sfida di campionato che prevede per il Napoli la sfida contro lo Spezia Calcio. Dopo i vice campionati d’Europa arrivano a Fuorigrotta i liguri che in passato hanno confezionato amarissime sorprese agli azzurri.

Spalletti è arrivato a far intendere, forte e chiaro , che il vero valore del Napoli si valuterà proprio nella sfida contro la formazione che lotta per non retrocedere. Un paradosso, certamente, quello di Spalletti ma che rappresenta un passaggio decisivo per la crescita del club partenopeo (leggi di più) .

Luciano Spalletti ed i suoi uomini nella passata stagione proprio contro formazioni “piccole” e rivali più che “abbordabili” sulla carta hanno vanificato traguardi ancora più importanti della conquista del posto Champions. Prestazioni inspiegabili con risultati maledetti costati lo scudetto al Napoli ed il malumore dei tifosi che solo i brillanti risultati di questo avvio di stagione ha contribuito a rabbonire,

Spalletti è concentrato a mille ed ha immediatamente respinto la richiesta di un giorno di riposo dopo la trionfale notte di Champions. La squadra ha provato a convincere il mister ma senza successo alcuno. Tutti al lavoro con la massima intensità per vincere una partita sulla carta più agevole e di certo più semplice di quello contro il Liverpool. Ma il Napoli di Spalletti deve imparare a superare di slancio questi “ostacoli bassi” per mantenere intatte le speranze scudetto In Italia.

E‘ impegnativo il ciclo di gare che attende gli azzurri . Sabato al DAM arriva lo Spezia Calcio, martedì appuntamento in Scozia per il secondo turno di Champions contro i Rangers di Glasgow, domenica 18 sera scontro scudetto contro il MIlan. Un vero e proprio tour de force in Italia ed in Europa che potrebbe chiarire le reali ambizioni di Spalletti, della squadra e del club

Continuiamo a leggere Optimagazine. Sport ed attualità, Cinema e serie tv, Musica e Spettacoli, Tecnologie (leggi di più)