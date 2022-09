Sono stati attimi di paura per Elettra Lamborghini e il marito Afrojack durante il volo a bordo del loro jet privato. Il mezzo privato della coppia si è ritrovato nel bel mezzo della tormenta durante le fasi di atterraggio, e improvvisamente i piloti hanno notato che i freni non funzionavano.

Un decollo tranquillo, con un volo che procede sereno anche in quota. Elettra Lamborghini ha documentato tutto, anche i momenti immediatamente precedenti lo schianto.

“All’inizio del volo molte turbolenze, ma tutto ok. A metà viaggio tutto sereno, poi iniziamo a scendere cercando di schivare la tormenta. Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare fortissimo”.

Nelle storie Instagram, in effetti, Elettra Lamborghini mostra un video in cui possiamo vedere i fulmini che affiancano il jet privato. Afrojack sorride divertito mentre all’esterno il temporale si fa sempre più intenso.

A preoccupare i passeggeri e l’equipaggio, tuttavia, non è stata la tormenta ma il funzionamento dei freni. Durante le fasi di atterraggio, infatti, è stato impossibile terminare il volo sulla pista. Elettra Lamborghini continua il racconto:

“Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta e il pilota inizia a urlare che i freni non funzionano, ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma frenato. Non trovo le parole. Grazie ai piloti”.

Non è specificato in quale località si trovasse la coppia. In seguito la twerking queen ha condiviso le immagini dei soccorsi arrivati intorno al velivolo, con il temporale ancora in corso.

Poco dopo Elettra Lamborghini e Afrojack si sono immortalati all’interno di una stazione di polizia. “We good and safe”, scrive la voce di Pistolero su un selfie che mostra le loro facce provate ma sollevate.

Giusto in tempo per il 35° compleanno di Afrojack, che insieme ad Elettra Lamborghini ha vissuto un’esperienza che non si può certo dimenticare.

