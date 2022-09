Continuano ad arrivare le segnalazioni di utenti che riscontrano problemi con la Carta del docente. Il servizio non funziona in questi giorni ed in tanti ancora si chiedono quando sarà possibile uscire da questa situazione, al netto di alcuni chiarimenti che ho provato a portare alla vostra attenzione di recente con un altro articolo. Ci sono due elementi da prendere in considerazione per tutti coloro che ancora non hanno capito come funzioni la cosa in questo periodo dell’anno. Nessun errore specifico, ma solo una sorta di manutenzione per azzerare i crediti accumulati negli anni precedenti e ricaricare il saldo di 500 euro.

Nuovi riscontri dall’assistenza su Carta del docente che non funziona a settembre: gli ultimi feedback

Detto questo, a tutti coloro che si pongono domande sul ritorno della Carta del docente, ricordo che lo scorso anno la piattaforma fu ripristinata intorno al 20 settembre. Salvo imprevisti che al momento non possiamo mettere in preventivo, sarà così anche quest’anno. Questo il primo fattore, mentre il secondo riguarda un feedback specifico che è stato rilasciato dall’assistenza a coloro che hanno chiesto precisazioni in merito. A seguire, infatti, trovate una testimonianza diretta molto interessante:

“Fatte tutte le verifiche sulla funzionalità dello spid – credevo fosse lui il problema – ho chiamato il servizio clienti. Confermo i dubbi di cui sopra: fino a quando non emetteranno la trance per l’anno iniziato, il servizio risulterà bloccato. Mi hanno detto tra il 15 e il 20 settembre“.

Insomma, non c’è nulla che possiate fare sulla Carta del docente. Allo stato attuale, è possibile soltanto attendere che la fase di manutenzione termini, in modo che tutti gli insegnanti aventi diritto a questa forma di sostegno possano sfruttare il credito di 500 euro. Nei prossimi giorni ne sapremo di più sull’accredito in vista del nuovo anno scolastico.