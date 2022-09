Mancano ancora alcuni giorni prima dell’arrivo dei nuovi iPhone 14 sul mercato, ma gli esperti di settore in queste ore si concentrano già sulle potenziali mosse strategiche di Apple per aumentare le vendite del produttore tramite gli iPhone 15. I dispositivi arriveranno sul mercato tra un anno, ma in queste ore possiamo concentrarci già su alcune potenziali mosse della mela morsicata. Ad esempio, aumenta la convinzione che si possa puntare su una maggiore diversificazione delle specifiche dei device, all’interno della serie in arrivo a settembre del 2023. Decisione che potrebbe indurre più persone a portarsi a casa questi modelli.

Cosa aspettarsi dall’iPhone 15, in vista dell’uscita a settembre 2023 con le sue novità probabili

Dopo aver analizzato alcuni possibili plus per i modelli di fascia alta attesi tra un anno sul mercato, come avrete notato attraverso un nostro recente articolo, tocca concentrarsi sulle ultime anticipazioni fornite dal noto analista Kuo. A suo dire, infatti pare che Apple abbia capito un concetto molto semplice. In particolare, differenziare in modo significativo la gamma degli iPhone‌ 15 potrebbe aumentare le vendite dei modelli “Pro”. In questo senso, è possibile che il colosso americano possa iniziare a creare differenziazione tra ‌iPhone 15‌ Pro Max e ‌iPhone 15‌ Pro, in nome di una più spiccata segmentazione del prodotto.

Basti pensare al fatto che il tanto atteso iPhone 15‌ Pro Max potrebbe essere l’unico modello dotato di un teleobiettivo a periscopio, per quanto concerne il sistema di telecamere che verrà definito da Apple nei prossimi mesi. Secondo l’esperto, si tratterebbe della risposta dell’azienda al fatto che l’innovazione hardware sia diventata più impegnativa ed il mercato ora inizia ad essere più maturo.

Insomma, evolvere inizia ad essere complicato e tanto vale assicurare determinati plus solo al top di gamma. Vedremo quali altre novità verranno a galla a proposito dei prossimi iPhone 15.