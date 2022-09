Siete interessati all’acquisto di Honor 70? Sappiate che sullo store ufficiale HiHonor è disponibile ad un prezzo cui difficilmente potrete rinunciare, sia nella configurazione con 8GB di RAM e 128GB di storage interno (479,90 euro) che in quella con 256GB di memoria (529,90 euro). In entrambi i casi, sono inclusi gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro (dal valore di 199,90 euro) ed una cover originale (verde o nera, dal costo di 19,90 euro, volendola acquistare da parte).

Per approfittare dell’iniziativa promozionale (valida fino al 30 settembre, salvo esaurimento scorte), dovrete utilizzare il codice ‘AHONOR70PR‘ durante l’acquisto. Non facciamo fatica a credere abbiate messo gli occhi sul nuovo Honor 70, presentato nel corso dell’IFA 2022 di Berlino e pieno di novità davvero interessanti (vedere per credere). Il device è spinto dal processore Snapdragon 778G Plus di Qualcomm, presenta uno schermo OLED da 6.67 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz e vanta una fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX800 da 54MP ed un grandangolare da 50MP.

Come potete vedere, si tratta di un’occasione importante, cui molti di voi potrebbero non voler rinunciare. Honor 70 è uno smartphone che sa il fatto suo e che si rende ancora più appetibile grazie a questa particolare promozione che consente di avere inclusi nel prezzo di vendita gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro e la cover originale. Quello che dovevamo dirvi ve l’abbiamo detto: adesso sta a voi decidere se cogliere al volo l’offerta (che ricordiamo essere valida fino al 30 settembre) o se passare oltre in attesa di qualcosa di diverso. Se volete farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

