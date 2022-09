Appassionati del marchio Apple vi è un’interessante notizia: troverete disponibile in pre-ordine su Amazon il nuovo e fantastico Apple Watch SE 2022, uno smartwatch di un’eccellente rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo uscirà in piattaforma il prossimo 16 settembre, ma avrete la possibilità di accaparrarvelo in pre-ordine partendo dal prezzo di 309 euro per il modello con cassa in alluminio da 40mm. Ben tre sono le configurazioni di colori: cassa Argento e cinturino Bianco, Galassia e Mezzanotte. L’e-commerce stesso provvederà sia alla vendita che alla spedizione e, inoltre, potrete scegliere due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili da 61,80 euro ognuna. Detto ciò, andiamo a vedere quali sono i dettagli tecnici offerti da questo fantastico gioiellino da polso.

L’Apple Watch SE 2022 presenta un display più ampio del 30% rispetto al suo predecessore. La batteria garantisce una durata di 36 ore con un solo ciclo di ricarica e fino a 60 ore di utilizzo grazie all’impostazione a basso consumo energetico. L’orologio è dotato anche di tutti i principali sensori e funzioni relative al rilevamento dei parametri vitali, come ad esempio il monitoraggio della qualità del sonno che vi aiuta a capire quanto durano le vostre fasi di sonno leggero, profondo e REM. Il device presenta funzionalità avanzate per la sicurezza, come “Rilevamento cadute”, SOS emergenze e “Rilevamento incidenti”; con Apple Watch potete calcolare quanto vi muovete ogni giorno e controllare i vostri progressi nell’app Fitness su iPhone. Si riceveranno notifiche in caso di frequenza cardiaca eccessivamente alta oppure bassa ed in caso di ritmo irregolare.

2022 Apple Watch SE GPS, Cassa 40 mm in alluminio color argento... Rispondi a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio

È fino al 20% più veloce rispetto al precedente Apple Watch SE

Con l’Apple Watch SE 2022 (connettività GPS), che ricordiamo essere disponibile in pre-ordine su Amazon, potrete ascoltare musica, podcast e audiolibri; avrete la possibilità di effettuare acquisti all’istante ed in totale sicurezza con Apple Pay. Inoltre, anche per quanto concerne questo modello, non poteva che mancare la nuova funzione Crash detection.

Continua a leggere su optimagazine.com