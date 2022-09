Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in considerazione questa mattina, per quanto concerne l’uscita di FIFA 23 in Italia. Di recente, infatti, ci siamo concentrati esclusivamente sul titolo in sé coi nostri articoli, tralasciando altri aspetti importanti per il pubblico. Basti pensare alla storia della Companion app, con alcune considerazioni che vanno fatte in queste ore per coloro che vogliono farsi trovare al momento della commercializzazione del gioco. Vediamo come stanno le cose, grazie ad alcuni elementi raccolti proprio in queste ore per i nostri lettori.

Cosa sappiamo date sull’uscita di FIFA 23 in Italia: occhi puntati sulla Companion app in Italia

Allo stato attuale, quali sono le informazioni in nostro possesso a proposito delle date sull’uscita di FIFA 23 in Italia? Provando a concentrarci sulla Companion app, ci sono alcune conclusioni alle quali possiamo giungere dando uno sguardo al passato. In particolare, premesso che la Standard Edition di FIFA 23 risulti in uscita qui in Italia il prossimo 30 settembre, occorre tener presente che la Ultimate Edition con ogni probabilità sarà pubblicata tre giorni prima. Insomma, primo appuntamento ufficiale fissato sul calendario il 27 settembre.

Come gli appassionati sanno, EA Sports tende a lanciare la Web App una settimana prima rispetto alla data d’uscita più vicina. Per queste ragioni, possiamo prevedere che quest’anno la data possa oscillare tra il 20 ed il 22 settembre settembre. Ancora, ci sono pochi dubbi sul fatto che la Companion App mobile risulti disponibile il 22 settembre o al massimo il giorno 23. Il tutto, come sempre, in attesa di comunicazioni ufficiali utili per sgombrare il campo da ogni dubbio per il pubblico.

Appena ci saranno ulteriori riscontri non tanto sulla data di uscita di FIFA 23, quando sul lancio di determinate app cruciali per gli utenti, ve lo faremo sapere con altri contributi sul nostro magazine.