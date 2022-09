Il Samsung Galaxy S23 sembra essere ancora così lontano con il suo lancio programmato per l’inizio dell’anno 2023. Eppure, in queste ore, sono giunte già delle anticipazioni importanti che riguardano la prossima serie, fornite da un leaker autorevole come SlashLeaks e dunque ritenute verosimili.

ICosa si vocifera già, dunque, sui prossimi Samsung Galaxy S23? Il dispositivo presenterà un display da 6,1 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel. Le misure del telefono saranno le seguenti: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm. Il confronto con il Samsung Galaxy S22 ci mette al cospetto di una sorta di clone visto che la diagonale del pannello sarà sempre la stessa e le dimensioni di tutto il dispositivo saranno pure 146 x 70,6 x 7,6 mm.

Passiamo ora ai primi dettagli sui dispositivi di fascia più alta. Il Samsung Galaxy S23 Plus dovrebbe avere un display da 6,6 pollici e una risoluzione da 2340 x 1080 pixel, mentre il Galaxy S23 Ultra dovrebbe poter contare su un pannello da 6,8 pollici con 3088 x 1440 pixel di risoluzione. Anche in questo secondo caso, i dati combacerebbero del tutto con quelli del Galaxy S22. Per quanto riguarda le dimensioni ancora, l’ingombro sarebbe di 157,8 x 76,2 x 7,6 mm per il Plus e di 163,4 x 78,1 x 8,9 mm. Insomma, fra qualche mese, dovremmo trovarci al cospetto di dispositivi esteticamente molto simili. La speranza è che poi, lato hardware interno ai dispositivi, l’evoluzione sia invece marcata con nuove fotocamere, lato processore, magari per la batteria e la ricarica.

I primi rumor non depongono a favore del Samsung Galaxy S23 in un momento abbastanza cruciale: con l’uscita dei nuovi iPhone 14 nella settimana corrente, in molti potrebbero sentirsi spinti a non aspettare le future ammiraglie Android.

Continua a leggere su optimagazine.com