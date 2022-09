In radio e negli store digitali è disponibile da oggi La Vita Splendida, il nuovo singolo di Tiziano Ferro. Anticipa Il Mondo è Nostro, il nuovo disco di inediti in uscita l’11 novembre e da oggi disponibile in preorder.

Nell’annunciare la disponibilità del singolo ovunque, Tiziano Ferro ha svelato anche la copertina dell’album, che uscirà in vinile, in digitale e in versione CD.

Il significato de La Vita Splendida

“La vita splendida è un dialogo ipotetico con una mia cara amica, una persona con cui sono cresciuto, mi sono confrontato a 20, 30 e 40 anni” racconta Tiziano Ferro che aggiunge: “Durante tutti questi anni ci siamo confrontati su insicurezze e fragilità, ci siamo raccontati i momenti belli e quelli più difficili delle nostre vite e questa canzone, a tratti esistenziale, vuole celebrare l’Amicizia e il rapporto di dialogo tra due amici. Al centro di questa conversazione c’è ovviamente la Vita. Anche se passiamo attraverso strade tortuose e curve impegnative il bilancio finale è sicuramente ottimista, liberatorio”.

Il brano segna la collaborazione con Brunori SAS e Dimartino, che firmano il brano con Tiziano Ferro.

Le parole di Bruori Sas

Brunori Sas, tra gli autori del brano, ha raccontato l’idea della collaborazione con Tiziano Ferro:

“L’idea di collaborare con Tiziano mi è venuta fuori mentre guardavo in tv il suo documentario: “Ferro”. Mi aveva particolarmente colpito il suo coraggio nel mettersi a nudo, nel condividere la propria fragilità in modo spontaneo, senza filtri, veicolando al contempo l’importanza di rialzarsi dopo le inevitabili cadute della vita. Con Nino Dimartino avevamo già buttato giù una prima bozza de “La vita splendida” e più andavo avanti nella visione del documentario, più mi sembrava perfetta per la voce e il racconto di Tiziano. Così, senza pensarci troppo, ho preso il telefono e gli ho scritto un messaggio. Da lì in poi è stato un susseguirsi di videochiamate sull’asse Los Angeles/Cos Angeles, email, provini, rimaneggiamenti, fino ad arrivare alla versione definitiva del pezzo di cui andiamo anzichenò fieri. Felice che Tiziano lo abbia scelto come brano apripista per il suo nuovo album. Gli auguro il meglio, di cuore. Buona “vita splendida” a lui e, perché no, anche a tutti noi!”.

Il nuovo album, Il Mondo è Nostro

Uscirà l’11 novembre il nuovo album di Tiziano Ferro, Il Mondo è Nostro annunciato da Tiziano nel primo giorno del nuovo anno. Oggi svela la copertina e dà il via al preorder.

Testo La Vita Splendida di Tiziano Ferro

Amati più che puoi

e poi amati come vuoi

e lascia stare chi ti punta sempre il dito

e lascia stare chi non lo ha capito

mettiti quel vestito

anche se dicono che non ti sta

smettila di dire sempre

che per ballare non hai più l’età

e poi chiediti come stai

da quanto tempo non lo fai



tu che eri una che vivevi d’istinto

ora al futuro ci credi a stento

tu che per sempre non esiste mai

che non esisti chi ama come noi

tu che più cadi più ritorni in piedi

tu alla fine ancora un po’ ci credi

ci credi

A una vita così

che anche quando ti spettina

è splendida si

sembra quasi una corsa ad ostacoli

e tu, tu vuoi battere il record mondiale

anche quando il traguardo scompare

splendida si, splendida



Splendida malinconia

splendida quella bugia

che ti tiene prigioniera da vent’anni

aggrappata ad una fotografia

splendida anche questa luna che non hai certo fabbricato tu

splendida la paura di dire a tutti che ora vuoi di più

di più

Da una vita così

che anche quando ti spettina è splendida si

è una specie di corsa ad ostacoli

e tu, tu vuoi battere il record mondiale

anche quando va tutto a puttane

anche se a volte vorresti morire

Come è facile

dirsi bugie quando piove

e tu

ti senti sola

Ma una vita così, io la voglio lo stesso una vita così

a pensarci mi vengono i brividi

ma io la voglio cantare

anche quando l’orchestra scompare

la la laaaa la la laaaa

la vita splendida