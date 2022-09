Forget Me di Lewis Capaldi è certamente un brano autobiografico, ma anche una ritrovata consapevolezza per il cantautore scozzese che, in questi giorni, si è messo (quasi) a nudo nel vero senso della parola.

Con Forget Me, Lewis Capaldi si pone in prima linea per raccontare la fine di una relazione, declinata alla narrazione pop romantica senza gli sforzi di una fiction. Il cantautore, infatti, per scrivere questo brano si è ispirato alla rottura con una ex compagna. In quell’occasione Capaldi passò dei momenti difficili e si frustrava nel vedere che la ex, invece, sembrava stare meglio di lui:

Parliamo di ritrovata consapevolezza perché con questo nuovo singolo, Lewis Capaldi riferisce di aver riscoperto la scrittura e per questo propone un brano decisamente più ritmato rispetto ai suoi grandi classici: “Ho notato che i miei brani lenti meno conosciuti facevano sembrare gli spettatori e la folla come se dovessero addormentarsi da un momento all’altro”.

Lewis Capaldi, tuttavia, rassicura sul fatto che in cantiere ci sono anche canzoni lente come nei canoni del repertorio storico.

Questa settimana Lewis Capaldi ha confessato di soffrire della sindrome di Tourette, patologia condivisa con Billie Eilish e di cui è venuto a conoscenza a seguito di numerosi controlli.

Il cantautore ha spiegato che la sindrome si presenta “peggio di ciò che sembra”, ma allo stesso tempo affronta il problema con ironia. Per lanciare il singolo, per esempio, si è mostrato in mutande giustificando la scelta con la frase: “Il sesso vende”.

Forget Me di Lewis Capaldi è il primo singolo dopo 3 anni e preannuncia un nuovo album di cui, per ora, non si hanno notizie.

Days ache and nights are long

Two years and still, you’re not gone

Guess I’m still holding on

Drag my name through the dirt

Somehow, it doesn’t hurt though

Guess you’re still holding on

You told your friends you want me dead

And said that I did everything wrong

And you’re not wrong

Well, I’ll take all the vitriol

But not the thought of you moving on

‘Cause I’m not ready

To find out you know how to forget me

I’d rather hear how much you regret me

And pray to God that you never met me

Than forget me

Oh, I hate to know I made you cry

But love to know I cross your mind, babe

Oh, I

Even after all, it still wrecks me

To find out you knew how to forget me

Even after all this time

Days ache and nights are grey

My heart is still your place, babe

Guess I still feel the same

Know you can’t stand my face

Some scars you can’t erase, babe

Guess you still feel the same

Well, I’ll take all the vitriol

But not the thought of you moving on

‘Cause I’m not ready

To find out you know how to forget me

I’d rather hear how much you regret me

And pray to God that you never met me

Than forget me

Oh, I hate to know I made you cry

But love to know I cross your mind, babe

Oh, I

Even after all, it still wrecks me

To find out you knew how to forget me

Even after all this time

I’m not ready to let you forget me

To let you forget me, to let you for, oh

I’m not ready to let you forget me

To let you forget me, to let you for, oh (Even after all this time)

I’m not ready to let you forget me

To let you forget me, to let you for, oh

I’m not ready to let you forget me

To let you forget me, to let you for, oh

‘Cause I’m not ready

To find out you know how to forget me

I’d rather hear how much you regret me

And pray to God that you never met me

Than forget me

Oh, I hate to know I made you cry

But love to know I cross your mind, babe

Oh, I

Even after all, it still wrecks me

To find out you knew how to forget me

Even after all this time