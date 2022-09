Va preso atto, purtroppo, che il sito Wizz Air non funziona oggi 9 settembre e, a dire la verità, sono in molti che lamentano anomalie con il portale della compagnia di viaggio già nel corso della settimana corrente. Cerchiamo di capire di quale natura siano i problemi e come sia possibile ottenere la giusta assistenza per i clienti.

Cosa sta succedendo al sito

Il sito Wizz Air non funziona: i problemi sono palesi, anzi possiamo confermare un vero e proprio down del servizio web. Provando a visitare già la home del portale della compagnia aerea, questa non è visibile. Più precisamente appare visibile la primissima parte del sito con il logo Wizz ma non tutti gli altri elementi della pagina. Nonostante svariati tentativi, le cose non cambiano e la situazione permane identica.

Un aspetto da tenere pure in considerazione è che i problemi non sembrano caratterizzare solo la giornata odierna. Sulla pagina Facebook della compagnia aerea ci sono feedback di clienti che non riescono ad accedere al portale almeno da un paio di giorni. Il tutto nel momento esatto in cui è in corso una specifica campagna di vendita di biglietti per la stagione autunnale e pure considerando che servizi chiave come il chek-in prima di un volo siano inibiti attraverso lo strumento web.

Due canali di assistenza

Visto che il sito Wizz Air non funziona in questi primi giorni di settembre, come è possibile ottenere la giusta assistenza? C’è un numero attivo per i clienti della compagnia che risponde all’ 895 8954416. Il servizio non è gratuito, quindi ne andranno valutati i costi in base al proprio piano telefonico. Gli operatori rispondono dal recapito di supporto tutti i giorni dalle ore ore 09:00 alle ore 18:00.

Esiste anche un secondo canale di assistenza da utilizzare se il sito Wizz Air non funziona. SI tratta della pagina Facebook ufficiale della compagnia, raggiungibile a questo indirizzo. Inviando un messaggio pribato al profilo si potrà ottenere supporto per i problemi correnti ma anche futuri.

