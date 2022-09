Su WhatsApp è possibile scambiare qualsiasi tipo di dato con le persone con cui comunichiamo ed ogni volta si tende ad accumularne in maniera spropositata, soprattutto parlando di foto, che diventa poi complicato riuscire a fare spazio senza perdere troppo tempo. A tal proposito esiste un trucco WhatsApp che permette di cancellare tutte le foto da una chat in modo piuttosto semplice, riuscendo ad avere un controllo maggiore delle varie immagini che solitamente si lasciano in giro tra le varie conversazioni.

Dritte su come pulire le chat WhatsApp da troppe foto nelle conversazioni: alcuni spunti per tutti

Altre dritte per il pubblico WhatsApp, dunque, dopo quelle relative alla gestione degli stati online trattati di recente. Ogni chat diventa inevitabilmente un archivio di dati, ma sono soprattutto le immagini ad occupare tanto spazio e finire nel dimenticatoio. Affidandosi però ad un semplice trucco WhatsApp per cancellare tutto le foto da una chat noterete come la situazione tenderà a migliorare, riuscendo in questo modo a fare una selezione più semplice e senza impiegare chissà quanto tempo.

Tra l’altro a volte c’è proprio la necessità di effettuare questa pulizia anche perché ad esempio non si ha più alcun tipo di rapporto con la persona in questione o per una maggiore questione di privacy. Vediamo a questo punto cosa si può fare per cancellare le foto in una singola chat in modo veloce. Il primo passo da fare è chiaramente accedere alle impostazioni della piattaforma WhatsApp cliccando sui tre puntini in alto a destra. Una volta cliccato sarà necessario recarsi sulla dicitura “Spazio e dati”.

Qui si aprirà un’altra finestra in cui sarà scritto “Gestisci spazio” e sarà mostrato in semplicità quanto spazio occupano le varie chat, in modo specifico, una per una. C’è da dire come cliccando semplicemente su ogni conversazione apparirà in automatico l’elenco delle foto, dei video e delle gif che sono stati inviati ad ogni contatto. Per procedere alla cancellazione di tutti i vari dati si potrà cliccare “Seleziona tutto” e poi “Elimina”. C’è anche la possibilità di spuntare quello che sostanzialmente è considerato maggiormente inutile e salvare invece gli elementi più importanti. Un semplice trucco che vi permetterà di cancella le foto in una singola chat.