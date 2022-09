Claire Danes torna in tv dopo l’addio a Homeland: sarà lei la co-protagonista, al fianco di Zazie Beetz, della miniserie Full Circle, prodotta e distribuita da HBO Max.

Claire Danes sarà diretta da Steven Soderbergh, già regista dei film della Trilogia Ocean’s e capace di spaziare tra i generi dalla commedia al dramma: tra i suoi film di maggior successo si annoverano Magic Mike, Erin Brockovich – Forte come la verità, Out of Sight, Panama Papers, nonché la serie tv The Knick. Soderbergh dirigerà tutti e sei gli episodi della serie, oltre a fare da produttore esecutivo con lo sceneggiatore Ed Solomon e Casey Silver: il trio ha già lavorato insieme al film della HBO Max del 2021 No Sudden Move.

In Full Circle, scritta da Ed Solomon, Claire Danes interpreterà un avvocato di Manhattan che gestisce l’azienda di famiglia di suo padre, mentre Beetz sarà una agente per il servizio di ispezione postale degli Stati Uniti, secondo le prime anticipazioni fornite da Deadline.

Claire Danes ha annunciato di voler chiudere la sua avventura in Homeland, che le ha fatto vincere 2 Golden Globe e 2 Emmy Award, nel 2019, spiegando di volersi dedicare alla famiglia e di non poter sostenere, dopo il secondo figlio, i ritmi e le trasferte imposte dalla serie. Nel 2018 l’attrice ha dato il benvenuto al suo secondogenito, nato dal matrimonio con Hugh Dancy, sposato nel 2009. L’evento ha condizionato le sue scelte professionali e di conseguenza ha portato alla chiusura di Homeland (peraltro chiaramente già vicina alla sua naturale conclusione) con l’ottava stagione. L’attrice era già tornata su un set televisivo per Il serpente dell’Essex, miniserie inglese tratta dall’omonimo romanzo di Sarah Perry.

