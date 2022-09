Amadeus ai Tim Music Awards 2022: il direttore artistico di Sanremo 2023 sarà sul palco dell’Arena di Verona per ritirare un importante premio. Non è la prima esperienza per Amadeus quella a capo della kermesse canora. Le sue edizioni hanno rilanciato il settore, contribuendo notevolmente alle vendite di singoli ed album con un cast eccezionale di artisti, estremamente apprezzato dal pubblico.

E proprio a questo è legato il premio che Amadeus ritirerà da Carlo Conti e Vanessa Incontrada – presentatori dei Tim Music Awards – all’Arena di Verona. Quando il cast del prossimo Festival è in corso di composizione e il direttore artistico ha già messo in moto la macchina sanremese, per lui arriva un importante riconoscimento.

Per i risultati ottenuti nel mondo della musica con i suoi Festival di Sanremo, Amadeus riceverà un premio a lui assegnato dai rappresentanti dell’industria musicale italiana per aver notevolmente contribuito con i suoi Festival alla sussistenza dell’intero settore discografico, anche durante la pandemia dovuta al Covid-19 che ha immobilizzato la musica live interrompendo ogni concerto.

L’intera filiera musicale ad Amadeus deve molto e in segno di riconoscenza gli conferisce un premio in occasione della nuova edizione dei Tim Music Awards in programma il 9 e il 10 settembre in diretta su Rai1 dall’Arena di Verona.

Amadeus non sarà l’unico ospite dal mondo della televisione. Sul palco ci saranno anche: MARA VENIER – GIORGIO PANARIELLO – ANTONELLA CLERICI – ALESSANDRO CATTELAN – MILLY CARLUCCI– VINCENZO SALEMME- ANDREA DELOGU – STEFANO DE MARTINO – CRISTIANO MALGIOGLIO.

Ricco anche il cast dei cantanti, attesi all’Arena di Verona per esibirsi e per ritirare premi legati a singoli, album ed attività live. Scopri tutti gli ospiti dei Tim Music Awards.