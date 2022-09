Il prezzo degli iPhone 14, in particolare quello dei modelli Pro, ha lasciato interdetti molti italiani. Dopo la presentazione dei melafonini di punta 2022 ieri 7 settembre, a molti il listino ufficiale Apple ha lasciato l’amaro in bocca, considerando che per avere il modello base di questa generazione già si dovranno spendere più di 1000 euro, per arrivare poi a quello più accessoriato a più di 2000 euro.

Tutti i prezzi

Di seguito sono elencati tutti i prezzi del nuovo hardware: l’iPhone 14 da 128 GB costerà 1.029€, quello da 256 GB 1.159€ e da 512 GB ben 1.419€. Per quanto riguarda l’iPhone 14 Plus, bisognerà spendere 1139€ per la variante da 128 GB, 1309€ per quella da 256 GB e infine 1569€ per quella da 512 GB.

Per la linea iPhone 14 Pro da 128 GB si dovranno spendere non meno di 1.339€, per l’esemplare da 256 GB 1.469€ e ancora per quello da 512 GB 1.729€ e quello da 1 TB 1.989€. Per concludere, l’iPhone 14 Pro Max da 128GB costerà 1.489€, quello da 256 GB 1.619€, il modello da 512 GB 1.879€ e da 1 TB 2.139€.

Perché prezzi così salati

Si sperava in un prezzo degli iPhone 14 più mitigato quest’anno, considerando che per gli USA il modello base da 128 GB non va oltre i 799€. Eppure in Italia le cose sono diverse: rispetto al costo americano, dalle nostre parti, va applicata l’IVA al 22%, l’obolo SIAE, ma soprattutto i costi di importazione e quelli del cambio euro/dollaro in un periodo storico così particolare.

In realtà, buona parte della colpa per un prezzo degli iPhone 14 così alto deriva dall’attuale valore dell’euro rispetto al dollaro statunitense. Proprio il valore di mercato del nostro conio è sensibilmente crollato negli ultimi mesi, con una sopraggiunta sostanziale equivalenza tra 1 dollaro e 1 euro. Per noi europei ciò significa che per acquistare prodotti dall’USA servirà più moneta rispetto al passato. E purtroppo, anche i tanti amati melafonini rientrano in questo discorso.

