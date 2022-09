#Salviniportasfiga è diventato ormai un hashtag di moda su Twitter specie quando il popolo dei social gira il dito nella piaga facendo notare che chi viene nominato dal leader della Lega si rivela poi essere protagonista di qualche disgrazia o simili: è quello che è successo in occasione della morte di Regina Elisabetta oggi pomeriggio?

Al centro del dibattito un vecchio post, datato febbraio, in cui Matteo Salvini sceglie di fare i suoi migliori auguri alla Regina Elisabetta in occasione del 70esimo del suo Regno. Ecco uno dei post ironici legati all’hashtag #Salviniportasfiga e alla Regina:

Non è la prima volta che Salvini finisce in tendenza per questo e qualcuno spesso mette insieme tutte le occasioni in cui ha rivolto un pensiero a qualcuno (lui stesso compreso, in occasione della caduta del suo Governo) causando poi l’effetto contrario. Naturalmente si parla di ironia e battute da bar ma l’esempio più eclatante è quello legato a Matteo Berrettini. Per la prima volta un italiano aveva conquistato la finale a Wimbledon ma si è dovuto ‘arrendere’ a Salvini.

Lo stesso succede anche oltre i confini italiani visto che anche ad Elon Musk, tra gli altri, è toccato finire nel mirino di Salvini. Nel momento in cui si diffondevano i rumors riguardo all’acquisto di Twitter da parte sua, un augurio di Salvini ha mandato tutto all’aria e dopo poche settimane salta tutto con tanto di possibile guerra legale. Ciliegina sulla torta rimane il suo impegno in occasione delle ultime Elezioni Presidenziali americane a favore di Trump che, come è noto, ha ceduto il passo al suo rivale.

Chi sarà la prossima vittima di Matteo Salvini?