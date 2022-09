I possessori di iPad, non a torto, si chiedono quando l’aggiornamento iPadOS 16 arriverà per il loro tablet Apple. A margine del keynote di ieri 7 settembre presieduto da Tim Cook, nulla è stato detto della soluzione software specifica ma, in queste ore, sono sopraggiunte comunque delle indicazioni ufficiali in merito.

Visitando la pagina del sito Apple dedicata proprio ad iPadOS 16 oggi 7 settembre, è possibile visionare una dicitura nuova di zecca riferita all’aggiornamento. Si parla, in effetti, di arrivo dell’update nel mese di ottobre, pur non specificando più esattamente il periodo del rilascio definitivo per tutti gli user.

Come mai l’iPadOS 16 ha accumulato così tanto ritardo rispetto alla controparte per iPhone iOS 16 che sarà disponibile per tutti già il 12 settembre? Da tempo è noto che per l’esperienza software pensata per i tablet Apple ha giocato un ruolo determinante la nuova funzione Stage Manager. Quest’ultima ha messo in mostra un numero notevole di bug e di errori. Proprio per questo motivo, non si è ritenuto opportuno lanciare l’aggiornamento globalmente, naturalmente per evitare problemi seri dopo la release. Gli sviluppatori stanno lavorando alla risoluzioni di tutte le anomalie ma le operazioni richiedono ancora del tempo.

Sappiamo quasi per certo che gli eventi autunnali Apple non sono terminati con quello di ieri 7 settembre. Nel corso del mese di ottobre, ci sarà un nuovo keynote dedicato agli iPad. Possiamo ritenere plausibile che la distribuzione di iPadOS 16 trovi collocazione proprio insieme al nuovo hardware. Appena sapremo di più sulla prossima presentazione insomma, potremmo anche fare delle logiche deduzioni sul download dell’esperienza software specifica. Per il momento, dovremo accontentarci solo di un generico mese di ottobre.

