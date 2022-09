Ci sono alcune segnalazioni che vanno prese in considerazione in queste ore per quanto concerne l’ultimo accesso Instagram. A quanto pare, infatti, non funziona il plus che consente agli utenti di vedere se i propri contatti siano online o meno. Al momento della pubblicazione della nostro articolo ancora non è chiaro se il bug riguardi tutti o parte del pubblico, considerando il fatto che da un lato le segnalazioni ci sono, ma al contempo non sono così elevati da indurmi a parlare di un disservizio su larga scala. La situazione sarà più chiara nel corso delle prossime ore.

Cosa sappiamo sui problemi con l’ultimo accesso Instagram: agli utenti non appare e non funziona lo stato online

Una problematica differente rispetto a quella che abbiamo preso in esame pochi giorni fa, con un altro messaggio apparso agli utenti iscritti alla piattaforma che è stato esaminato tramite altro articolo. Dunque, non si tratta di un malfunzionamento che non consente di accedere al social o di utilizzarlo nel caricare post o storie. Allo stesso tempo, quanto segnalato questa mattina non va sottovalutato, anche perché il disservizio che sta investendo l’accesso Instagram a quanto pare si trascina da ore. Le prime lamentele, sotto questo punto di vista, sono arrivate nella serata di mercoledì dagli utenti italiani.

Stiamo cercando di capire se il bug riguardi determinati operatori o sistemi operativi. A prescindere da questo, non ci sono dubbi sul fatto che l’accesso Instagram rappresenti un bug che debba essere risolto a stretto giro, visto che a troppe persone i propri contatti non appaiono online. Nel corso della giornata capiremo quanto sia diffusa l’anomalia, ma soprattutto come e quanto interverrà l’assistenza per mettersi alle spalle un bug assai fastidioso.

Anche voi riscontrate problemi con l’ultimo accesso Instagram e con gli utenti che non appaiono online?